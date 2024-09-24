Ідеальні ранки для її спостереження включають неділю 29 вересня і понеділок 30 вересня.

Астрономи покладають великі надії на те, що комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) буде видно в годину перед сходом Сонця чотири ранки поспіль цього тижня. Подальші вікна видимості неозброєним оком у вечірньому небі можуть настати в середині жовтня.

Очікується, що C/2023 A3 досягне піку яскравості в п'ятницю, 27 вересня, коли вона досягне перигелію, найближчої точки до Сонця на своїй передбачуваній 80 000-річній орбіті. Спостерігачі за небом у Північній півкулі зможуть побачити комету в декількох градусах над східно-південно-східним горизонтом приблизно за 30 хвилин до сходу сонця між п'ятницею 27 вересня і середою 2 жовтня, пише LiveScience.

Ідеальні ранки для її спостереження включають неділю 29 вересня і понеділок 30 вересня, коли до C/2023 A3 приєднається ніжний убутний півмісяць.

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Хоча C/2023 A3 можна побачити неозброєним оком, комети можуть бути непостійними і важко передбачуваними, тому, можливо, буде розумно мати гарний бінокль для спостереження за зірками або невеликий телескоп, щоб поліпшити вигляд.

Як би ви не дивилися на комету, ви маєте побачити значний пиловий хвіст, наслідок того, що пил і лід, які складають комету, злегка тануть у міру наближення до сонця. Наскільки яскравою вона стане, залишається загадкою, хоча деякі астрономи передбачають, що вона може бути такою ж яскравою, як 20 найяскравіших зірок на нічному небі.

До 30 вересня C/2023 A3 зникне у світлі світанку для тих, хто перебуває в середніх північних широтах, але будь-хто, хто перебуває близько до екватора, все ще зможе побачити C/2023 A3 до 2 жовтня. Після цієї дати комета загубиться в сонячному сяйві, і їй судилося знову з'явитися на нічному небі Північної півкулі близько суботи, 12 жовтня, коли вона буде в найближчій точці до Землі. Потім вона розташується близько до західного горизонту. Після цього C/2023 A3 поступово зникне з поля зору.

Новини про космос

Згідно з новим аналізом мінералогічних карт, вода і гідроксил - ще одна молекула, що складається з водню і кисню - можуть бути знайдені в декількох місцях на всіх місячних широтах і рельєфах, навіть там, де Сонце світить найсильніше.

Це відкриття має безліч наслідків. Воно може допомогти нам зрозуміти геологічну історію Місяця і поточні процеси, а також інформувати майбутні місії з екіпажем на супутник Землі.

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