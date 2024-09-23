Місяць здається досить сухим і позбавленим вологи, і в якомусь сенсі так і є.

Згідно з новим аналізом мінералогічних карт, вода і гідроксил - ще одна молекула, що складається з водню і кисню - можуть бути знайдені в декількох місцях на всіх місячних широтах і рельєфах, навіть там, де Сонце світить найсильніше. Дослідження було опубліковано в журналі The Planetary Science Journal.

Це відкриття має безліч наслідків. Воно може допомогти нам зрозуміти геологічну історію Місяця і поточні процеси, а також інформувати майбутні місії з екіпажем на супутник Землі.

"Майбутні астронавти, можливо, зможуть знайти воду навіть поблизу екватора, використовуючи ці багаті водою області. Раніше вважалося, що тільки полярний регіон, і зокрема глибоко затінені кратери на полюсах, були місцем, де вода могла бути знайдена в достатку. Знання того, де міститься вода, не тільки допомагає зрозуміти геологічну історію Місяця, а й те, де астронавти можуть знайти воду в майбутньому", - сказав планетолог Роджер Кларк з Інституту планетарних наук.

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Місяць здається досить сухим і позбавленим вологи, і в якомусь сенсі так і є. На поверхні немає рідкої води - немає озер, калюж або річок. Але дослідження все більше показують, що на Місяці заховано багато води.

Попередні дослідження того, де може ховатися вся вода, припускали, що величезна її кількість може перебувати глибоко в місячних кратерах, особливо у високих широтах. Ці глибокі кишені ніколи не торкаються прямого світла і тепла Сонця, що означає, що вони можуть містити поклади льоду товщиною в кілька метрів.

Але інші недавні дослідження показали, що в інших частинах Місяця теж може бути вода. І тепер робота Кларка і його колег підтверджує це відкриття. Вода і гідроксил - що складаються з одного атома кисню і одного атома водню - мабуть, досить поширені на Місяці, пов'язані з мінералами, які утворюють каміння і бруд на поверхні Місяця.

Дослідники використовували дані з приладу Moon Mineralogy Mapper (M3) на космічному апараті Chandrayaan-1, який обертався навколо Місяця в 2008 і 2009 роках, збираючи спектроскопічні зображення Місяця. Ці дані реєстрували інфрачервоне світло, відбите Місяцем, і шукали кольори в спектрі, які відповідають воді та гідроксилу.

Дослідники виявили, що воду і гідроксил можна знайти на всіх широтах Місяця, хоча молекули, мабуть, зустрічаються рідше в місячних морях. Але багаті водою породи, які вириваються під час зіткнень, можна знайти скрізь, де відбуваються такі зіткнення.

Вода не залишається назавжди. Дослідники виявили, що вода на місячній поверхні оголюється в кратерних подіях, а потім поступово руйнується випромінюванням сонячного вітру протягом мільйонів років. Але цей процес залишає після себе гідроксил. Гідроксил також виробляється сонячним вітром, який осаджує сонячний водень на поверхні Місяця, який може зв'язуватися з киснем там, щоб виробляти молекулу.

"Збираючи всі докази разом, ми бачимо місячну поверхню зі складною геологією зі значною кількістю води під поверхнею і поверхневим шаром гідроксилу", - сказав Кларк. "Як кратерування, так і вулканічна активність можуть виносити на поверхню багаті водою матеріали, і обидва вони спостерігаються в місячних даних".

Дослідники також виявили, що водна сигнатура піроксена - типу магматичної породи - змінюється залежно від кута падіння на неї сонячного світла. Це прояснює місячну загадку: вчені спостерігали цю мінливу сигнатуру і не знали, що вона означає. Здавалося, що це передбачає, що вода рухається по Місяцю. Це все ще може бути, але не так сильно, як, здавалося, вказувала сигнатура піроксена.

Нарешті, карти команди дають нам більше інформації про іншу дивну загадку Місяця - місячні завитки. Це дивні, закручені візерунки на поверхні Місяця, і вчені не знають, що їх створює, хоча магнетизм може відігравати свою роль. Кларк і його команда виявили, що завитки дуже бідні на воду.

Ми не знаємо, що це означає для механізму їх формування, але ця сигнатура також зустрічається на тих частинах місячної поверхні, які не мають закрученого візерунка. Ці частини, на думку дослідників, можуть бути стародавніми вирами, які зруйнувалися, залишивши тільки явний слід води, який говорить нам, що вони колись там були. І це може допомогти нам з'ясувати, що насправді являють собою вири.

Тим часом, відкриття передбачає можливе джерело води для місячних дослідників. Обробляючи багаті на гідроксил мінерали, майбутні астронавти дійсно могли б знайти спосіб вичавлювати воду з каменю.

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