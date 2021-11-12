Незабаром оновлена версія додатка буде доступна всім.

Користувачі мобільного додатку "Дія" більше не зможуть видаляти свої COVTD-сертифікати.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тільки що прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат з "Дії" у найбільш непідходящий момент. Через те, що кнопка "Видалити" одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на користувальницький досвід. І прибрали взагалі цю функцію", - повідомив віце-прем'єр.

За його словами, нова версія додатка зараз знаходиться на схваленні Google і Apple. Незабаром вона стане доступна всім користувачам.

Як повідомляв УНІАН, у додатку "Дія" незабаром з'являться довідки, які лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації від COVID-19. Крім того, невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання у мобільному додатку.

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Автор: Юрій Годован