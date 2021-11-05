У МОЗ кажуть, що документ не згенерується, якщо діагноз було встановлено у 2020-му чи раніше у 2021 році, тобто до появи нового типу сертифікатів.

Від наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на COVID-19, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання.

Такий документ дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в "жовтій" і "червоній" зонах карантину, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ, завантажити сертифікат не зможуть.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній - для використання всередині країни в умовах "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки;

міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

Читайте такожМихайло Федоров: У "Дії" буде зберігатися уся історія підписання документів. Уявіть, якби ви знали усі документи, які підписали за все життя!"Важливо пам'ятати, якщо ви перехворіли, то безпечно вакцинуватися можна на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР. Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що не вакциновані від коронавірусу люди мають в 10 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у п'ять разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини", - зазначає МОЗ.

Раніше перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб розповів, що оформити цифровий COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" зможуть і власники небіометричних паспортів та паперових посвідок на проживання.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу 4 листопада виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників.

Також за добу були госпіталізовані 5 497 осіб; зафіксовано 696 летальних випадків; одужала 13 281 особа.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова