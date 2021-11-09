Серед них буде і тримісячний період після перенесення хвороби.

Довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації від COVID-19 будуть в "Дії".

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Він нагадав, що сьогодні міністерством затверджена форма такої довідки. Серед них буде і тримісячний період після перенесення хвороби.

За його словами, вона буде видаватися тоді, коли в електронній системі охорони здоров’я з’явиться запис про те, що людина перехворіла на COVID-19. Довідку буде підтягувати додаток "Дія", щоб нею було зручно користуватися в електронній формі.

Читайте такожЛяшко сказав, коли можна буде говорити про масову вакцинацію підлітків від COVIDМіністр відзначив, що цей висновок буде діяти три місяці.

При цьому зазначив: "Це буде "зашиватися" в протипокази для вакцинації".

Протипоказання до вакцинації

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня МОЗ затвердило перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19. Існують абсолютні протипоказання, постійні та тимчасові, а також застереження (вакцинація з пересторогою).

Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою.

Дані про пацієнтів, яким дійсно протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк