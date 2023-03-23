Вихрові хмари містять більші та менші частинки силікатного пилу і постійно рухаються.

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив хмари пилу, які клубочаться на далекій планеті, яка обертається навколо двох зірок.

Екзопланета, відома як VHS 1256 b, знаходиться приблизно в 40 світлових роках від землі і обертається на великій відстані від своїх зірок, що є ідеальними умовами для детального спостереження за допомогою Вебба, за словами Бріттані Майлз, наукового співробітника Арізонського університету і співавтора нового дослідження, пише CNN.

"VHS 1256 b приблизно в чотири рази далі від своїх зірок, ніж Плутон від нашого Сонця, що робить його чудовою мішенню для Вебба. Це означає, що світло планети не змішується зі світлом її зірок", - сказала Майлз.

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Вихрові хмари містять більші та менші частинки силікатного пилу, і хмари постійно рухаються. Хмари також дуже гарячі - досягають 1500 градусів за Фаренгейтом (830 градусів Цельсія).

"Менші частинки силікату в його атмосфері можуть бути більше схожими на крихітні частинки диму. Більші зерна можуть бути більше схожими на дуже гарячі, дуже дрібні частинки піску", - сказала співавтор дослідження Бет Біллер, професор Единбурзького університету в Шотландії.

Дослідницька група також припустила, що силікати, що циркулюють в цих хмарах, періодично стають занадто важкими і випадають в глибини атмосфери планети.

VHS 1256 b має відносно низьку гравітацію, що означає, що його силікатні хмари залишаються вище в атмосфері, де Веббу легше їх виявити.

Ще одна причина такого неспокійного неба - молодий вік планети - 150 мільйонів років.

Команда використовувала спостереження з двох приладів на борту Вебба, ближнього інфрачервоного спектрографа та середнього інфрачервоного приладу.

Оскільки планета обертається на такій великій відстані від своїх зірок, дослідники змогли спостерігати її безпосередньо, а не за допомогою більш широко використовуваного транзитного методу. Це коли планета проходить перед своєю зіркою, приглушуючи її світло, що дозволяє астрономам визначити характеристики екзопланети.

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Учені виявили гігантську планету, яка обертається навколо маленької зірки. Планету, яку астрономи побачили за допомогою космічного телескопа TESS, назвали "забороненою", оскільки її розмір, не відповідає розмірам своєї зірки.

Космічний телескоп Джеймс Вебб зробив фото чудового космічного видовища: щонайменше 17 концентричних пилових кілець, що виходять від пари зірок.

Дві екзопланети в планетній системі "Кеплер-138", що обертаються навколо червоної карликової зірки, являються "водними світами". Космічні об'єкти не схожі ні на одну планету Сонячної системи.