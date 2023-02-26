З наукової точки зору, планета не повинна була з'явитися.

Вчені виявили гігантську планету, яка обертається навколо маленької зірки. Планету, яку астрономи побачили за допомогою космічного телескопа TESS, назвали "забороненою", оскільки її розмір не відповідає розмірам своєї зірки.

Як зазначає видання Space, якийсь "заборонений" механізм дозволив цій планеті з'явиться. При цьому існування цієї планети суперечить всім теоріям. З наукової точки зору, вона не могла з'явитися.

Планета TOI 5205b обертається навколо крихітного червоного карлика TOI 5205. Вона знаходиться на відстані в 280 світлових років від Землі, а за розмірами нагадує Юпітер. При цьому виявлена планета всього в 4 рази менше своєї рідної зірки.

Відео дня

Раніше вчені знаходили газових гігантів навколо зірок класу М, при цьому всі вони були значно більше, ніж червоний карлик TOI 5205. Це відкриття астрономів може перевернути всі уявлення про те, як формуються газові гіганти як, наприклад, Юпітер.

Зірка TOI-5205 становить лише 40% розміру та маси нашого Сонця. А її температура приблизно в 2 рази менше.

Шабхам Канодіа з американського Інституту Карнегі зазначає, що вченим незрозуміло, яким чином навколо такої маленької зірки змогла сформуватися така величезна планета щодо розмірів самої зірки. До цього випадку вчені ще жодного разу не знаходили газових гігантів навколо подібних червоних карликів.

"Це заборонена планета. Її не повинно існувати згідно з нашими уявленнями про формування таких планет. Існування TOI 5205b розширює наші знання про протопланетні диски", – додав він.

Планета настільки велика, в порівнянні з розміром своєї зірки, що вона закрила собою 7% випромінюваного світла цієї зірки. На сьогоднішній день це найбільший показник для планет розміром з Юпітер, відомих вченим. Примітно, що планету вдалося виявити лише завдяки тому, що вона проходила на тлі своєї зірки і заблокувала частину її світла.

Вчені мають намір продовжити вести спостереження за TOI 5205b за допомогою космічного телескопа Вебб для її подальшого вивчення. Вони вважають, що незабаром буде виявлено ще багато подібних планет.

Дослідження космосу: відкриття вчених

Телескопом імені Джеймса Вебба виявлені, як передбачається, шість масивних стародавніх галактик. Їх астрономи називають "руйнівниками Всесвіту".

Раніше команда німецьких вчених з Інституту астрономії Макса Планка виявила нову планету, яка потенційно може бути придатною для життя.

Наприкінці січня 2023 року повідомлялося, що астрономи виявили дуже потужні швидкі радіосплески, які продовжують повторюватися. Ці короткочасні події складаються із сплесків, які виділяють більше енергії за мілісекунду, ніж Сонце за три дні.

Вас також можуть зацікавити новини: