Об'єкти знаходяться на відстані 218 світлових років у сузір'ї ліри.

Дві екзопланети у планетній системі "Кеплер-138", що обертаються навколо червоної карликової зірки, є "водними світами". Космічні об'єкти не схожі ні на одну планету Сонячної системи.

За даними дослідник з Монреальського університету, вода на цих екзопланетах займає більшу частину площі. Вчені під керівництвом Керолайн Піауле ведуть спостереження за Kepler-138 C і Kepler-138 D за допомогою телескопів Hubble і Spitzer.

При цьому як такої води на об'єктах не виявили, а до висновку про склад екзопланет прийшли, порівнявши їх розміри і маси з Землею. За їхніми даними, обсяги цих об'єктів більш ніж в три рази перевищують обсяг Землі і мають удвічі більшу масу, а їх щільність набагато менше.

"Раніше ми вважали, що планети трохи більше Землі – це великі кулі з металу і каменів, як збільшені версії землі, і тому ми назвали їх суперземлями. Однак тепер ми показали, що ці дві планети, Kepler-138 c і d, досить різні за своєю природою, і що велика частина всього їх обсягу, ймовірно, складається з води", - заявив професор астрофізики в Монреальському університеті.

Сравка УНІАН. Екзопланети - це планети, які знаходяться поза Сонячною системою. Їх можна виявити за періодичними змінами променевих швидкостей центральних зірок під їх гравітаційним впливом при русі по орбітах.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 серпня стало відомо, що космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба першим в історії зафіксував вуглекислий газ в атмосфері планети, розташованої за межами Сонячної системи.

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