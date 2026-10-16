Земна доба триватиме 25 годин: науковці підрахували, коли це станеться

Вчені вирішили відмовитися від практики додавання високосних секунд і будуть додавати час одразу годинами.

Науковці та представники метрологічних установ домовилися відмовитися від практики додавання високосних секунд до доби. Відповідне рішення ухвалили на Генеральній конференції з мір і ваг у Парижі, пише Interesting Engineering.

Систему високосних секунд запровадили у 1972 році, коли вчені помітили, що обертання Землі сповільнюється. Додаткові секунди мали допомагати синхронізувати всесвітній координований час (UTC) з фактичним обертанням планети. Відтоді до світового часу додали загалом 27 таких секунд.

UTC використовується для синхронізації годинників у різних країнах і є важливим для роботи комп’ютерів, смартфонів, літаків, суден і супутників. Ця система також забезпечує часові орієнтири для GPS.

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Однак у середині 2010-х років дослідники помітили, що Земля почала обертатися швидше. Через це замість додавання додаткової секунди в майбутньому може знадобитися її вилучення. Інженери побоюються, що така корекція спричинить проблеми в цифровій інфраструктурі. Раптове зміщення часу на одну секунду назад може призвести до збоїв у комп’ютерних системах і цифрових сервісах.

Щоб уникнути такого сценарію, учасники конференції погодилися дозволити більшу різницю між UTC і часом, визначеним за обертанням Землі. Якщо відхилення стане надто значним, замість окремих секунд планують використовувати високосну годину.

За оцінками науковців, різниця між двома системами часу може зрештою досягти 3600 секунд, тобто однієї години. Втім, до цього, ймовірно, мине понад тисяча років.

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Як писав УНІАН, льодовик Твейтса в Антарктиді тане швидше, ніж прогнозували раніше, і може підняти рівень Світового океану на 3 см до кінця століття. Нове дослідження показало, що тепла морська вода проникає під льодовик, пришвидшуючи його руйнування та підвищуючи ризик втрати опори на підводному хребті.

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