Прощавайте, 24 години: вчені назвали дату, коли на Землі з’явиться 25-годинний день

Все через уповільнення обертання нашої планети.

Якщо ви коли-небудь чули, що Земля "скоро" перейде на 25-годинну добу, ключове слово, яке варто поставити під сумнів, – це "скоро". Вчені дійсно очікують, що обертання Землі продовжить сповільнюватися, але ці зміни відбуваються настільки поступово, що їх не помітно у повсякденному житті.

Проте сама ідея реальна, і вона зводиться до простого "перетягування каната" між Землею та Місяцем. Ті самі сили, що рухають океанські припливи, діють як крихітне гальмо на обертовій планеті, додаючи час до доби потроху, пише Econews.

"Доба" не така фіксована, як здається

Більшість із нас звикли до того, що в добі 24 години, тому що саме так ми будуємо шкільні розклади, робочі зміни та налаштовуємо будильники. Але якщо вимірювати обертання Землі за далекими зірками, а не за Сонцем, вийде трохи менше значення, яке називається зоряною добою, що детально пояснив проект NASA Space Place.

Ця різниця не є помилкою, це просто два способи вимірювання руху. Земля обертається, одночасно рухаючись навколо Сонця, тому планеті доводиться обернутися ще трохи, щоб Сонце знову з'явилося в тій самій точці неба.

І ось що важливіше: навіть 24-годинні "сонячні доби" не є ідеально постійними. Вони коливаються на незначні величини, а на дуже довгих відрізках часу мають тенденцію до подовження.

Місяць – головна причина уповільнення обертання Землі

Океани Землі випирають через гравітацію Місяця, створюючи припливи та відпливи у міру обертання планети. Але припливні виступи не вирівнюються ідеально по Місяцю, оскільки океани та морське дно створюють тертя, і це тертя забирає у Землі трохи енергії обертання.

Чіткий офіційний опис цього процесу представлений у пояснювальних матеріалах NASA, присвячених затемненням і обертанню Землі. У практичному сенсі обертання Землі сповільнюється, а Місяць повільно віддаляється, оскільки система обмінюється енергією.

Якщо це звучить занадто абстрактно, уявіть, що ви штовхаєте обертове офісне крісло, злегка зачіпаючи ногою підлогу. Крісло продовжує обертатися, але поступово втрачає швидкість.

Як вчені визначають, що планета сповільнюється

Ви не можете відчути, як Земля втрачає крихітну частку секунди за все ваше життя. Як же дослідники дізнаються, що це відбувається? Вони порівнюють показники надточних годинників з астрономічними спостереженнями та обширними історичними записами, включаючи час стародавніх затемнень.

Сучасні методи вимірювання часу також відстежують невеликі розбіжності між часом на годинниках і обертанням Землі. Саме тому такі організації, як Міжнародна служба обертання Землі та систем відліку, публікують офіційні бюлетені, що стосуються орієнтації та часу Землі.

Що стосується технічної сторони питання, Національний інститут стандартів і технологій (NIST) пояснив, як використовувалися додаткові секунди координації, щоб світовий час відповідав обертанню Землі. Військово-морська обсерваторія США публікує офіційні оголошення про високосні секунди, які показують, наскільки уважно хронометристи стежать за обертанням планети.

Тож коли ж на Землі настануть 25-годинні доби?

Саме тут заголовки можуть вводити в оману. Не існує календарної дати, яку можна було б обвести кружком. Найвідоміші оцінки вказують на часову шкалу близько 200 мільйонів років, за умови, що система Земля-Місяць продовжить еволюціонувати в тому ж ключі.

Одна з ліній досліджень, що лежать в основі цієї дискусії, належить команді з Університету Торонто; вона була виділена в офіційному огляді факультету мистецтв і наук Університету Торонто. Астрофізик Норман Мюррей – один із дослідників, пов'язаних із цією роботою, що вивчає зміну тривалості земного дня протягом глибокої давнини.

Тож так, 25-годинна доба значиться "у графіку". Але це настільки далеко в майбутньому, що ніяк не вплине на людей, цивілізацію чи навіть на форму наших календарів у будь-якому практичному сенсі.

Інші сили також можуть впливати на тривалість дня

Припливи – це довгий і повільний ритм, але вони не є єдиним фактором впливу. Обертання Землі може незначно зміщуватися, коли по планеті переміщуються маси, наприклад, під час танення льоду або перерозподілу величезних обсягів води.

Зв'язок між змінами маси, викликаними кліматом, і обертанням Землі підкреслив огляд NASA, присвячений змінам обертання через лід і ґрунтові води. Ці ефекти все ще проявляються в крихітних масштабах, але вони показують, що тривалість дня формується більш ніж одним процесом.

Навіть великі інженерні проєкти в теорії можуть мати вимірюваний вплив, тому деякі читачі пов'язують цю тему з матеріалами, подібними до звіту ECOticias про проєкт, що впливає на обертання Землі. Це нагадування про те, що при високій точності вимірювань Земля не є абсолютно жорстким дзигом.

