До цього часу вченим ніяк не вдавалося з'ясувати, яким чином і коли домашні кішки могли бути завезені в Китай.

Те, як і коли домашні кішки прибули до Китаю, залишалося загадкою. Однак тепер вченим вдалося відкрити завісу таємниці, оскільки новий аналіз ДНК кішок показав, що торговці та дипломати везли цих тварин із собою Шовковим шляхом 1400 років тому.

Сучасні домашні кішки походять від африканських диких кішок. Попередні дослідження показують, що ці кішки почали жити поруч із людьми на Близькому Сході приблизно 10 тис. років тому, перш ніж еволюціонувати і поширитися Європою близько 3000 років тому, згідно з новим дослідженням, пише Livescience.

Близько 600 р. н. е. торговці і дипломати вперше перевозили домашніх кішок у невеликих ящиках і клітках зі східного Середземномор'я через Центральну Азію. Ці торговці і чиновники привезли до Китаю лише кілька вихованців, пропонуючи їх як данину членам еліти.

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Археологічні дані засвідчили, що задовго до появи домашніх кішок у Китаї люди в сільській місцевості жили поруч із леопардовими кішками. Раніше дослідники знаходили кістки леопардової кішки, датовані 5400 років тому, у стародавньому землеробському селі в північно-західній провінції Шеньсі, що вказує на те, що люди і кішки співіснували.

Але ці відносини не були схожі на одомашнення кішок, стверджують автори нового дослідження. Ба більше, поширене припущення про те, що одомашнення кішок відбулося в Китаї за часів династії Хань між 206 р. до н.е. і 220 р. н.е., також не має жодних підстав, оскільки археологічних решток домашніх кішок того періоду не виявлено. Тому потрібна повна переоцінка того, коли і як домашні кішки потрапили в Китай, заявили дослідники.

Щоб відповісти на ці питання, вчені проаналізували 22 котячих останки з 14 археологічних пам'яток у Китаї, що охоплюють період близько 5000 років. Спочатку дослідники секвенували ядерну та мітохондріальну ДНК у кістках, щоб визначити кожен вид. Потім дослідники порівняли ці результати з раніше опублікованими даними з 63 ядерних і 108 мітохондріальних геномів, які підсумовують еволюцію генетики кішок у всьому світі.

"Це найбільше і всеосяжне дослідження дрібних котячих, що живуть у тісному контакті з людьми в Китаї. Збір археологічних зразків останків кішок з Китаю за цей період часу [був] дуже складним завданням", - зізналися вчені у своїй заяві.

14 із 22 котячих кісток із Китаю належали домашнім кішкам. Найстаріші з цих останків домашніх кішок були знайдені в місті Тунвань у Шеньсі і були датовані радіовуглецевим аналізом 730 роком н. е., що дає змогу припустити, що домашні кішки прибули до Китаю набагато пізніше закінчення династії Хань.

Усі 14 домашніх кішок у зразку мали загальний генетичний підпис у їхній мітохондріальній ДНК, відомий як клад IV-B. Цей підпис рідко трапляється серед домашніх кішок з Європи та Західної Азії, але дослідники виявили близький збіг у раніше опублікованих даних про кішку, яка жила десь між 775 і 940 роками н. е. в місті Джанкент, Казахстан.

Кішка Джанкент - найстаріша з відомих домашніх кішок на Шовковому шляху, що пропонує інтригуючі підказки про походження домашніх кішок у Китаї. Розквіт Шовкового шляху тривав між 500 і 800 роками н.е., що натякає на те, що торговці, ймовірно, перевозили кошенят у Східну Азію цим маршрутом.

Дослідники зазначили у своєму дослідженні, що кішки, яких торговці і дипломати спочатку дарували китайській еліті, були, швидше за все, повністю білими або з тигровими смужками з білими плямами. ДНК кішки з міста Тунвань припускає, що це був здоровий самець із довгим хвостом і короткою, повністю білою або частково білою шерстю, заявили вони.

Навіть сьогодні частка білих кішок у Східній Азії вища, ніж деінде у світі, додали дослідники.

Мелінда Зедер, археозоолог із Національного музею природної історії Смітсонівського інституту, яка не брала участі в новому дослідженні, розповіла, що робота пропонує цінну інформацію про те, як домашні кішки потрапили до Китаю. "Пов'язати їх із Шовковим шляхом - це справді круто. Це дивовижне дослідження, - сказала Зедер.

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