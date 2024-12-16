Науковці зазначають, що 92% її ДНК було картовано, щоб зрозуміти механізми, зокрема мутації, що лежать в основі їхньої надзвичайної витривалості.

Міжнародна група вчених картувала геном гренландської акули в рамках триваючих зусиль із продовження людського життя.

У новому дослідженні вони вивчили один із небагатьох видів, які живуть довше за людей з огляду на наш тип статури: гренландську акулу з Північної Атлантики та Північного Льодовитого океану. Воно перебуває у стадії препринту.

Як пише Interesting Engineering, ще 2016 року дослідження показали, що гренландські акули є найдовгоживучішими хребетними, що викликало інтерес до розкриття їхніх секретів: вони можуть ховатися в глибоких водах і жити до 400 років.

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Учені зазначають, що 92% її ДНК було картовано, щоб зрозуміти механізми, зокрема мутації, що лежать в основі їхньої надзвичайної витривалості. Володіючи цими знаннями, вчені, можливо, зможуть з'ясувати, як відтворити цю здатність у людей.

Їм довелося приспати кілька акул, щоб отримати тканини для дослідження, на що у них був дозвіл. У гренландських акул геном удвічі довший за людський і більший, ніж у будь-якої іншої акули в королівстві. Як це пов'язано з їхнім довголіттям, поки що не доведено науково.

Зазначається, що все може зводитися до їхньої здатності відновлювати свою ДНК. Досить цікаво, що під час дослідження того ж явища в інших тварин вони теж демонструють таку поведінку.

Примітно, що у гренландської акули особливий тип гена дає їм змогу виконувати цей "подвиг", що подовжує життя, але "стрибаючі гени" пов'язані з генетичними захворюваннями, тому їх називають "генетичними паразитами". Але в цій акулі вони, схоже, еволюціонували, щоб розмножуватися і виробляти більше, ніж корисний ефект. Вони дублюють себе і переміщуються в послідовності ДНК - і саме це уповільнює процес старіння, вважають автори дослідження. Провідний автор сказав CNN:

"Шкідливий вплив цих транспонованих елементів (генів, що стрибають) не тільки скасовується, але, можливо, навіть обертається назад, тож цілісність геному в гренландської акули ще краща".

Зазначається, що секрет довшого життя і уповільнення процесу старіння, схоже, полягає у відновленні ДНК. По суті, гренландська акула "перебуває на унікальному місці в дереві життя". Дослідники спостерігають генетичну поведінку, якої вони ніколи раніше не бачили. Вони збираються проаналізувати ДНК гренландської акули і порівняти її з ДНК інших акул і риб, щоб продовжити розгадувати цю таємницю.

"Мета - поліпшити відновлення ДНК", - сказав експерт.

За його словами, вченим необхідно вивчити всіх тварин із надзвичайно великою тривалістю життя, щоб визначити, які з них "легше адаптуються до використання людиною". Він додав:

"Ми можемо подивитися, чи зможемо ми розробити спеціальний препарат для впливу на цей фермент геному таким чином".

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