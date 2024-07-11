Зміна рівня моря і танення льодовиків можуть зробити землетруси більш імовірними в найближчі роки.

Землетруси – одне з найзагадковіших і найстрашніших стихійних лих. Хоча ми маємо певне уявлення про те, коли можуть статися сильні землетруси, вони можуть виникати, здавалося б, нізвідки, зносити міста і спричиняти вторинні катастрофи, такі як пожежі, зсуви і цунамі.

Зміна клімату спричиняє збільшення кількості інших стихійних лих, таких як лісові пожежі та урагани. Чи може це призвести до почастішання землетрусів? У цьому розбиралося видання Live Science.

Як відомо, найнебезпечніший тип землетрусу – це тектонічний землетрус. Ці землетруси відбуваються через тектонічні плити, масивні плити гірських порід, які складають земну кору і верхню мантію. Тепло, що виходить з глибин планети, змушує ці плити рухатися в середньому на півдюйма (1,5 сантиметра) на рік, змушуючи їх тертися одна об одну. Тиск у цих зонах зростає, поки не досягне критичної точки, коли плити раптово зрушаться, вивільняючи енергію, що спричиняє землетруси. На відміну від інших стихійних лих, майже неможливо передбачити, коли відбудуться землетруси, що робить заплановану евакуацію майже неможливою.

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На жаль, зміна клімату може призвести до того, що землетруси відбуватимуться ближче один до одного і з більшою інтенсивністю, розповіли експерти в інтерв'ю Live Science. В умовах глобального потепління льодовики тануть зі збільшеною швидкістю. Коли тала вода з льодовиків стікає з суші в море, земля, яка раніше знаходилася під ними, піднімається, каже Джон Кессіді, сейсмолог Геологічної служби Канади та Університету Вікторії, який займається сейсмологією землетрусів. Коли це відбувається, різниця в тиску може призвести до того, що розломи, які раніше перебували в стані спокою, раптово спрацьовують, спричиняючи землетруси.

Ще більше занепокоєння, ніж землетруси, спричинені таненням льодовиків, викликають землетруси, які можуть бути спричинені підвищенням рівня моря. За словами Марко Бонхоффа, геофізика з Центру ім. Гельмгольца в Потсдамі та Вільного університету Берліна в Німеччині, коли рівень моря підвищується, тиск під водою на морське дно також зростає. Зі збільшенням тиску води зростає і тиск на лінії розломів поблизу узбережжя.

"Кілька землетрусів запізнюються у своєму сейсмічному циклі, в тому числі землетруси, які, за прогнозами, відбудуться поблизу Сан-Франциско і Лос-Анджелеса в найближчі кілька десятиліть. Це означає, що лише невеликого підвищення тиску достатньо, щоб зрушити сейсмічний годинник. У багатьох місцях цього може бути достатньо, щоб викликати землетруси", – пояснив фахівець.

Навіть якщо ми припинимо використовувати парникові гази зараз, підвищення рівня моря зупиниться лише через 1000 років, додав Бонхофф. Він прогнозує, що за цей час проміжки між великими прибережними землетрусами стануть коротшими.

Оскільки доведення цього прогнозу займе століття, дослідження Бонхоффа здебільшого ґрунтується на існуючих моделях. Наприклад, вчені змоделювали підвищення і зниження рівня води в озері Салтон, внутрішньому водоймищі, розташованому приблизно за 80 миль (130 кілометрів) на північний схід від Сан-Дієго, за останні 1 000 років, і виявили, що коли озеро було повним, вздовж сусіднього розлому Сан-Андреас відбувалося більше землетрусів.

Кессіді, однак, не впевнений, що підвищення рівня моря спричинить достатню зміну тиску, щоб гігантські землетруси почали відбуватися швидше, принаймні протягом нашого життя. Він підкреслив, що коли такі землетруси відбудуться, зміна клімату зробить їх більш небезпечними. Цунамі, викликані землетрусами, сягатимуть далі вглиб континенту, оскільки рівень моря підвищується. Потепління океанів призведе до збільшення кількості опадів, що підвищить ризик зсувів, викликаних землетрусами. Дощі також зроблять тремтіння під час землетрусу більш вираженим, оскільки будь-яка вібрація у вологому ґрунті набагато сильніша, ніж у сухому. Але знову ж таки, ми не дізнаємося точно, що станеться, поки це не станеться, і, за словами Кессіді, нам ще багато чого належить з'ясувати.

"Це важлива тема, і я впевнений, що в найближчі місяці і роки ми побачимо багато інформації на цю тему. Але незалежно від того, що ми виявили, це не дуже хороші новини", – наголосив Кессіді.

Землетруси у світі

У червні на грецькому острові Родос стався землетрус магнітудою 4,9 під час попередження про спеку. За даними сейсмологічної лабораторії Афінського університету та Геологічної служби США, землетрус стався у популярному туристичному місці.

У квітні 2024 року поблизу Нью-Йорка стався один із найпотужніших землетрусів за 100 років. Його магнітуда склала 4,8.

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