Про серйозні пошкодження не повідомляється, але мешканців попередили про можливість повторних поштовхів.

Землетрус магнітудою 4,8 бала стався поблизу Нью-Йорка в п’ятницю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Геологічну службу США.

Зазначається, що землетрус сколихнув будівлі вздовж і вниз по Східному узбережжю та налякав жителів регіону, де рідко спостерігається помітна сейсмічна активність.

"Епіцентр землетрусу знаходився в Тьюксбері в центральній частині Нью-Джерсі, приблизно за 40 миль (64 кілометри) на захід від Нью-Йорка ... на глибині 4,7 кілометра (2,9 милі)", - йдеться у повідомленні.

Про серйозні пошкодження не повідомляється, але губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул на прес-конференції попередила про можливість повторних поштовхів. Інженерні групи обстежують дороги та мости.

"Це один із найсильніших землетрусів на східному узбережжі за останнє століття", - сказала вона.

При цьому мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив на прес-конференції, що постраждалих немає, але закликав жителів міста сховатися під меблями, в дверному отворі або біля внутрішньої стіни, якщо вони відчують нові поштовхи.

Останні землетруси у світі

Днями Тайвань струсонув найбільший за 25 років землетрус. Жертвами стихії стали щонайменше 12 осіб, ще понад тисяча дістали поранення. Також відомо про 18 зниклих безвісти, троє з них - іноземці, громадяни Австралії та Канади.

Землетрус силою 7,4 стався за день до того, як на Тайвані почалися довгі вихідні у зв'язку з традиційним фестивалем з прибирання могил.

Також УНІАН повідомляв, що в січні у Північній Кореї стався землетрус неподалік від ядерного полігону. Тоді ЗМІ припустили, що природне явище могло стати наслідком ядерних випробувань КНДР.

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