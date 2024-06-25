Учені застосували рентгенівські промені для аналізу залишків сандалії, розкопаної біля римського форту в Баварії.

Археологи виявили залишки римської сандалі віком 2000 років біля стародавнього військового форту в Баварії.

Згідно із заявою Баварського державного управління зі збереження пам'яток (BLfD), поселення біля форту було житловим приблизно між 60 і 130 роками нашої ери.

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Усе, що залишилося від шкіряного взуття, яке дослідники проаналізували за допомогою рентгенівських променів - це його підошва і кілька "добре збережених нігтів". Рентгенівські знімки показали, що це була каліга, міцна сандалія з підкованими цвяхами, яка була частиною уніформи, яку видавали солдатам римських легіонерів і допоміжним військам. Взуття носили під час маршу, а цвяхи забезпечували зчеплення.

"Так звані каліги в основному носили римські солдати за часів Римської імперії. Знахідка ясно показує, що звичаї, спосіб життя і одяг, які римляни привезли з собою в Баварію, були перейняті місцевим населенням", - йдеться в заяві консультанта BLfD Аміра Адайле.

Згідно із заявою, крім сандалій, археологи виявили на місці поселення залишки їжі, глиняний посуд, серп і "компоненти костюма".

Що таке каліги

За даними музею Трімонтіум у Шотландії, каліги захищали від пухирів та інших захворювань, таких як траншейна стопа. Однак, за даними музею, римська армія почала відмовлятися від цих сандалій до кінця першого століття нашої ери. У той час римські солдати зазвичай носили закриті черевики, відомі як кальцеї.

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