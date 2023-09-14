Що також вразило ареологів, так це відносно хороше збереження знахідок.

Нова "археологічна сенсація", виявлена нещодавно у Швейцарії, може дати нове уявлення про ступінь поширення давньоримської цивілізації Європою.

Археологи на ділянці гравійного кар'єру в швейцарському кантоні Цуг досліджують кам'яні стіни римської епохи, побудовані близько 2000 років тому. Стіни, судячи з усього, займають площу не менше 500 квадратних метрів і належать комплексу будівель із різними приміщеннями. Про це пише Live Science.

"Це відкриття є археологічною сенсацією", - заявили в Управлінні зі збереження пам'яток і археології кантону Цуг, зазначивши, що знахідки дадуть ключове уявлення про римлян у передальпійській центральній Швейцарії.

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Вчені відзначили, що піднесене розташування регіону могло відкрити жителям комплексу будівель "вид на навколишній пейзаж".

Археологи також виявили на цьому місці велику кількість залізних цвяхів, що дозволяє припустити, що на фундаменті стіни могла стояти дерев'яна конструкція.

"Ми також були вражені тим, що верхні цеглини були навіть видно над землею", - сказав Гішан Шерен, керівник відділу доісторичної археології археологічного товариства Цуга.

Залишається незрозумілим, яку функцію виконувала монументальна будівля, обнесена стінами. "Це вілла з видом або будівля храму? З'ясування цього стане предметом подальшого розслідування", - сказали дослідники.

"Востаннє римські будівлі подібних розмірів розкопували в Хам-Гайлігкройці майже 100 років тому", - пояснив доктор Шерен.

На думку вчених, подібні архітектурні реліквії римського періоду відомі лише небагатьом у передальпійському регіоні, на відміну від інших регіонів.

Нове відкриття, на думку дослідників, може дати подальше уявлення про розвиток цивілізації в цьому районі.

"Що ще вражає, так це відносно хороше збереження залишків", - сказала Кріста Ебнетер із Бернського університету в Швейцарії.

На цьому ж місці археологи виявили поселення середнього бронзового віку, а також могили пізнього бронзового віку, що вказує на те, що протягом історії регіон мав великий інтерес серед жителів.

"Той факт, що гравійний пагорб біля Обервіля вже був заселений за кілька тисяч років до появи римлян, також свідчить про привабливість цього місця", - відзначають дослідники.

Крім цього, археологи знайшли на цьому місці предмети повсякденного вжитку, і більш особливі предмети, у тому числі столовий посуд, майстерно виготовлені скляні посудини, а також фрагменти золота, які, імовірно, були частиною ювелірної прикраси.

"Про далекосяжну торгівлю в римські часи свідчать фрагменти амфор, у яких, серед іншого, вино, оливкова олія і рибний соус дійшли до Середземного моря до лісу Абед поблизу Чама", - відзначають експерти.

"Ці шматочки головоломки дозволяють простежити життя наших предків і краще зрозуміти нашу історію", - сказала Карін Арто, керівник управління збереження та археології.

Археологічні знахідки - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше біля берегів Італії знайшли фрагменти давньоримського торгового судна, яке побудували понад 2 тисячі років тому. На його борту знаходяться сотні амфор, більшість із яких майже ідеально збереглися. Амфори, виявлені на судні, зазвичай використовувалися для перевезення рідин - масла, вина.

А ось на південному сході Мексики археологи знайшли палац у місті майя, якому, імовірно, понад 1500 років. Дослідники назвали знахідку палацом Петенеро. Артефакти, знайдені в різних частинах цього місця, вказують на те, що історія Кааби датується приблизно 400 роком до нашої ери.

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