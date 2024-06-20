Їх вдалося виявити під залишками зруйнованої будівлі.

Ізраїльські археологи зробили "драматичне" відкриття, яке дає неоціненні історичні знання про життя євреїв у давньоримську епоху країни. Про це повідомило Ізраїльське управління старожитностей, пише Fox News.

Як виявилось, археологам вдалося знайти залишки "зруйнованої єврейської громадської будівлі", яка колись стояла в Сирії або римській Палестині.

"Серед різних знахідок в будівлі були вражаючі кам'яні та мармурові артефакти; грецькі, івритські та латинські написи, а також один напис з ім'ям єврейського чоловіка зі священицької сім'ї, який все ще вивчається. Ці написи, а також повна відсутність свинячих кісток серед кістяків, знайдених на цій ділянці, свідчать про зв'язок цієї будівлі з єврейською громадою", - зазначили в управлінні. Відео дня

Зокрема екскаваторники змогли знайти скарб з 94 монет, яким приблизно 1 650 років. Управління датує знахідну часом єврейського повстання проти Констанція Галла, яке розпочалося у 351 році нашої ери.

"Останні монети датуються часом повстання Галла (351-354 рр. н.е.). Хоча письмових свідчень про це повстання небагато, є тексти, в яких повідомляється, що великі єврейські громади, такі як Лод, Зіпорія і Тіверія, були знищені військами римського цезаря Флавія Констанція Галла", - пояснили археологи.

Зазначається, що найдавніші монети могли бути викарбувані ще у 221 році нашої ери. Історики кажуть, що такий скарб навмисно заховали під час повстання.

"[Їх] навмисно помістили туди - в надії повернутися і забрати їх, коли ситуація заспокоїться", - підкреслили в управлінні старожитностей.

Водночас екскаваторники Шахар Кріспін і Мор Візель кажуть, що "велична" будівля, швидше за все, була житлом єврейських старійшин міста.

"З талмудичних писань ми знаємо, що Лод був найважливішим єврейським центром після руйнування Другого Храму в Єрусалимі. Ця будівля, зруйнована до самого фундаменту, є чітким свідченням того, що повстання було придушене насильством і жорстокістю, а не просто місцевим повстанням, як стверджували деякі попередні дослідження", - йдеться у їхній спільній заяві.

Своєю чергою мер Лода Яір Ревіво назвав знахідку "дуже емоційно зворушливою".

"[Це] ще одна ланка в ланцюзі спадщини Лода танаїтського періоду як місця, де жили автори Мішни, і єврейської історії Лода. Знахідки в цьому районі доводять, що Лод є одним з найстаріших міст світу", - підкреслив мер.

Археологічні розкопки - останні новини

Як писав УНІАН, у Казахстані знайшли 2000-річні золоті прикраси. На думку археологів, артефакти були виготовлені за часів держави Канджу, маловідомого утворення, що правило регіоном з п'ятого століття до нашої ери до четвертого століття нашої ери.

Також повідомлялось, що археологи виявили таємничий "вхід" біля піраміди Хеопса. Вчені вважають, що це міг бути вхід до гробниці фараонів.

"Структура, що викликає аномалії, може бути вертикальними стінами з вапняку або шахтами, що ведуть до структури гробниці", - підкреслили вони.

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