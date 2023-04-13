Національний інститут антропології та історії Мексики заявив, що це кам'яне табло є рідкісною і дуже важливою знахідкою.

Мексиканські археологи знайшли диск з каменю з барельєфом, що зображує двох людей за грою в м'яч. Камінь вагою 40 кг знайдений при розкопках в Чичен-Іца, і вчені вважають, що йому приблизно 1200 років.

Археологи припустили, що диск був таблом для фіксації рахунку гри, яка, як вважають, передувала футболу, повідомляє Бі-бі-сі. Тепер же експерти з письма майя намагаються розшифрувати написи на ньому.

"Такі знахідки дуже рідкісні. Вони показують гру в м'яч. Це табло для запису результатів гри, і воно показує гру при дуже важливих людях", - прокоментував знахідку археолог Франциско Осоріо Леон.

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Кам'яний диск знайшла археолог Лізбет Беатріс Мендікут Перес в архітектурному комплексі, до якого ззаду примикає майданчик для гри в м'яч. Існує думка, що диск був частиною арки, а після її руйнування він впав, і залишився так лежати блее ніж на тисячоліття, поки його не розкопали на глибині близько півметра.

У Національному інституті антропології та історії Мексики вже заявили, що цей диск є рідкісною і дуже важливою знахідкою. Як сказав археолог Франсиско Перес Руїс, в Чичен-Іці археологи майже не зустрічали артефакти з фрагментами ієрогліфічного письма, а знайдений диск - це взагалі велика рідкість: "Нічого подібного ми не знаходили 11 років", - уточнив Руїс.

Те, що дві людські фігури на барельєфі є саме гравцями в м'яч, визначили фахівці з іконографії майя. На одній з фігур зображений головний убір з пір'я, на іншій - "зміїний тюрбан". На обох захисний одяг для гравців у м'яч.

Інші знахідки археологів

Наприкінці минулого року ізраїльські археологи досліджували печеру віком 2000 тис. років і заявили, що вона може бути місцем поховання "повитухи Ісуса" Соломії.

Потім, також в Ізраїлі під час розкопок на узбережжі Середземного моря археологи натрапили на скарби, які перевозилися на двох кораблях близько 1700 і 600 років тому.

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