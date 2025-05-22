Археологічний шар, у якому було знайдено перстень, датується кінцем третього або початком другого століття до н. е.

Археологи в Ізраїлі виявили 2300-річну золоту каблучку з червоним дорогоцінним каменем - імовірно, гранатом - яку молода дівчина могла ритуально поховати, коли вона залишила дитинство позаду і перейшла в доросле життя.

Як пише Live Science, каблучка датується елліністичним, або грецьким, періодом і була знайдена в Місті Давида в Національному парку Єрусалимських стін. Це друга золота каблучка раннього елліністичного періоду, яку археологи знайшли там менш ніж за рік.

"Ця ювелірна прикраса, виявлена зараз, імовірно, була похована тоді в контексті добре відомої практики того періоду, що символізувала перехід від дитинства до дорослого життя", - ідеться в заяві дослідників з Ізраїльського управління старожитностей (IAA) і Тель-Авівського університету.

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Цікаво, що археологи знайшли каблучку під час звичайних розкопок.

"Ми просіювали землю через сито просто біля місця розкопок, і раптом Бен, який працює зі мною, витягує із землі золоту каблучку. Спочатку він був упевнений, що це, напевно, сучасний предмет, загублений одним із наших археологів, але коли я оглянула каблучку, я одразу оцінила її як щось стародавнє", - ідеться в заяві Рівки Ленглер, археолога з Міста Давида.

Археологічний шар, у якому було знайдено каблучку, датується кінцем третього або початком другого століття до н. е., також відомим як період Другого Храму, що тривав, доки Другий Храм стояв у Єрусалимі приблизно з 516 р. до н. е. до 70 р. н. е., коли його зруйнували римляни. Цей шар дав інші цінні артефакти, включно з бронзовими сережками, золотою сережкою із зображенням рогатої тварини і прикрашеною золотою намистиною.

Зазначається, що каблучку було виявлено у фундаменті великої будівлі, що свідчить про те, що її мешканці були багаті. А той факт, що в цьому районі було знайдено кілька дорогоцінних артефактів, вказує на те, що той, хто їх закопав, міг слідувати звичаю. Археолог з IAA Меріон Зіндель, яка аналізувала каблучку, заявила:

"Те, що дві маленькі каблучки та інші коштовності було виявлено під підлогою будівлі, підвищує ймовірність того, що вони були поховані там навмисно. Каблучку могло бути поховано в рамках ритуалу повноліття, який був відомим звичаєм елліністичного періоду. Заручені жінки закопували коштовності та інші дитячі предмети у фундамент будинку як символ переходу від дитинства до дорослого життя".

Цікаво, що дорогоцінний камінь каблучки також відповідає тенденціям того часу.

"Ювелірні вироби, що поєднують золото з яскравими дорогоцінними каменями, як-от гранат, були добре відомі в цей період, коли на моду впливали такі східні країни, як Індія та Персія. Ці модні впливи стали можливими завдяки завоюванням Олександра Македонського і торговельним каналам, що відкрилися з цими регіонами", - заявили дослідники.

Зазначається, що це далеко не єдина елліністична знахідка в Ізраїлі, пов'язана з Олександром Македонським. У 2023 році археологи оголосили, що знайшли придорожнє поховання грецької куртизанки, яка була похована з багато прикрашеним бронзовим дзеркалом. Дослідники вважають, що ця жінка супроводжувала армії македонського царя, коли вона померла 2300 років тому.

Новини археології

Дивний артефакт, знайдений тринадцятирічним підлітком під час походу в Хайфу на півночі Ізраїлю, виявився рідкісною давньоримською каблучкою із зображенням богині Мінерви. Бронзова каблучка датується II або III століттям н. е., коли ізраїльський регіон був частиною провінції Сирія Палестина під владою Римської імперії.

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