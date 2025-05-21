69-річна Діліс Квінлан, працює у сфері охорони здоров'я, а її чоловік Джим, 68 років, - інженер у міській раді Ліверпуля.

Яскраве римське зображення крилатої богині перемоги було виявлено біля Валу Адріана (Стіна Адріана або Адріанів Вал) волонтерами, які допомагають археологам на офіційних розкопках.

Як пише The Guardian, кам'яний рельєф був знайдений парою з Мерсісайда у Віндоланді, місці важливого римського форту біля Хексхема, Нортумберленд.

69-річна Діліс Квінлан, працює у сфері охорони здоров'я, а її чоловік Джим, 68 років, - інженер у міській раді Ліверпуля.

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Вони вже 21 рік працюють як волонтери у Віндоланді, регулярно виїжджаючи зі свого будинку недалеко від Ліверпуля, щоб допомагати археологам на місці. На свій захват, вони помітили кам'яний рельєф серед уламків, які вони розчищали над піхотними казармами на місці.

Діліс сказала:

"Ми проводили більшу частину нашої щорічної відпустки у Віндоланді протягом багатьох років. Як досвідчені копачі, це, без сумніву, найчудовіше, що ми коли-небудь робили, і, що важливо, це те, що ми робимо як пара. Це найкраща форма релаксації, про яку ми знаємо. Ми добре їмо, добре спимо, ми в хорошій компанії, і завжди є чому повчитися. Чого ще можна бажати?"

Доктор Ендрю Бірлі, директор розкопок у Віндоланді, зазначив, що для "волонтерів знаходити такі речі просто чудово, бо вони вкладають стільки праці та самовідданості в це".

"Є відчуття відчутного хвилювання, коли ви перевертаєте 2000-й шматок римського щебеню і бачите на іншій стороні обличчя богині, яка дивиться прямо на вас. Те, що ви там отримуєте, - це прямий зв'язок. Це майже наче ви торкаєтеся минулого, і всі ці роки тануть, що просто чудово. Як археологи, як волонтери, які присвячують так багато часу, ми робимо це заради таких моментів", - сказав він.

Роб Коллінз, професор прикордонної археології в Університеті Ньюкасла, визначив фігуру як Перемогу, уособлення перемоги в римській релігії та міфології, яку вшановували під час війни і часто приписували успіху на полі бою.

Бірлі сказав, що ці особливі казарми у Віндоланді були побудовані наприкінці бурхливого часу для римлян у Британії, близько 213 р. н.е., одразу після воєн Півночі.

Цікаво, що 47-сантиметрове різьблення символізувало закінчення воєн і було частиною набагато більшого рельєфу. Колись казарми були прикрашені великою декоративною аркою та воротами.

"Прекрасно вирізьблена фігура наочно нагадує нам, що римські форти були не просто утилітарними. Вони володіли величчю, і, звичайно, символізм був важливою частиною культури для солдатів тут майже 2000 років тому", - зазначив Бірлі.

Добровольці роблять усе - від реєстрації місця розкопок до фізичних розкопок. На запитання, чи хотіли б вони стати професійними археологами, Діліс відповіла:

"Ми дуже цікавимося історією, особливо грецькою та римською... Але ні, ми задоволені громадською роботою, яку ми робимо. Археологія для нас - справді велике хобі. Ми відчуваємо себе частиною сім'ї Віндоланди, відіграючи свою невелику роль у поповненні бази знань про життя на кордоні, але, що найважливіше, насамперед, будучи частиною чогось більшого, ніж ви самі".

Цікаво, що благодійний фонд Віндоланди приймає волонтерів на свої розкопки з моменту свого заснування 1970 року. Батько Бірлі очолював команду, яка виявила таблички для письма Віндоланди 1973 року. Рукописні дерев'яні записи містили інформацію з перших рук від людей, які жили на цьому місці 2000 років тому. Кам'яний рельєф Перемоги виставлять на загальний огляд на початку 2026 року в музеї Віндоланда в межах виставки нещодавніх відкриттів.

Новини археології

Гробницю, виявлену в елітному некрополі в Помпеях, було ідентифіковано як останній притулок стародавньої жриці, яка, можливо, служила богині родючості Церері.

За словами археологів, це перша могила, коли-небудь пов'язана з культом Церери в приреченому місті, і жінка, чий прах там зберігається, імовірно, займала високе соціальне і політичне становище.

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