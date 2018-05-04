Схід+Захід

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Стрічка новин
10:49
Президент Європарламенту: Європа потребує власної армії
10:43
Політолог пояснив, чи розв'яже Путін нову війну
10:42
"Піттсбург" зрівняв рахунок у чвертьфінальній серії Кубка Стенлі з "Вашингтоном"
10:27
"Клівленд" і "Бостон" подвоїли свою перевагу в серіях плей-офф НБА
10:26
Троє українців створили "вічні" блокноти й олівці (відео)
10:24
Чарка отрути для Скрипалів: експертиза розкрила секрети "Новачка", який отруїв екс-шпигуна з донькою
10:21
Актуально
"Українська національна лотерея" підтримуватиме розвиток українського спорту - власник компанії Майкл Фогго
10:17
Земан заявив про виробництво в Чехії отрути сімейства "Новачок" (відео)
10:06
Засвітила білизну: з Дженніфер Лопес стався конфуз на телешоу (відео)
10:02
"Нехай щастить!": двох росіян не пустили до України через "георгіївські" стрічки (фото)
10:01
Кількість нових випадків кору в Україні продовжує зростати: за тиждень захворіли понад 1 100 людей
09:46
Танки в центрі міста: у Донецьку бойовики провели репетицію параду до Дня перемоги (фото)
09:39
Міноборони: жителям Балаклії нічого не загрожує, сховища боєприпасів у безпеці
09:33
Весільний курйоз: наречена проламала стелю, кидаючи букет (відео)
09:24
Побиття Мустафи Найєма: стало відомо про стан здоров'я нардепа
08:54
Російський винищувач Су-30СМ, який розбився у Сирії, перекинули з Криму - ЗМІ
08:44
Злякалися за Кримський міст: у ФСБ пояснили масові перевірки суден, що прямують до України
08:30
У Києві сьогодні до +29°, без опадів
08:29
Операція Об'єднаних сил на Донбасі: за минулу добу терористи зазнали втрат
08:23
"Пляжу майже вже немає": в мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму (фото)
08:10
У мережі з'явився ретро-знімок Алли Пугачової: на ньому примадонна з "перчиком"
08:04
В Україні сьогодні без опадів, температура до +30° (карта)
07:53
У Донецьку на фасаді бізнес-центру змінили напис: тепер не "Мир", а "ДНР" (фото)
07:31
Ситуація на Донбасі залишається складною: бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових
06:28
У Києві військовий у відставці двічі підряд не зумів покінчити з собою (відео)
05:33
У Києві влаштували банний день для пам'ятника княгині Ользі, статуя виявилася примхливою (відео)
04:49
У Сирії перекинувся російський "Панцир-С1" вартістю понад $10 мільйонів - волонтери
04:07
У США провели успішні випробування ядерної бомби, втричі потужнішої за попередні
03:51
В Одесі колишнього голову сільради за хабар у 85 тисяч гривень засудили до 6 років тюрми
03:22
Адміністрація Twitter через власну необачність закликала користувачів змінити паролі
02:36
На арсеналі у Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи - Міноборони
01:50
Виконавиця хіта Dog Days Are Over випустила новий яскравий кліп (відео)
01:25
Росіянина заарештували на 27 діб через прапор ЄС
00:43
"Марсель" у додатковий час пройшов "Зальцбург" і став другим фіналістом Ліги Європи
00:23
Стало відомо ім'я виконавиці, яка заспіває на фіналі Ліги чемпіонів у Києві
00:16
Пожежу на складах із шинами під Києвом загасили
03 травня, четвер
23:58
"Атлетико" вийшов у фінал Ліги Європи, обігравши "Арсенал" в останньому матчі в єврокубках Венгера
23:27
Романа Поланскі слідом за Вайнштейном виключили з Кіноакадемії США
22:05
Жорстка й гаряча: краща українська фехтувальниця показала себе в несподіваному образі (фото)
21:28
Росія блокує розширення мандату СММ ОБСЄ на всю ділянку кордону - МЗС
21:04
В Одесі суд продовжив арешт директору табору "Вікторія", у якому загинуло три дівчинки
20:59
На Чернігівщині у військовому лісгоспі сталася масштабна пожежа (відео)
20:57
У Білій Церкві горить завод з виробництва автошин, є постраждалі (фото)
20:49
Пожежа у Балаклії розповсюдилася на площі близько 35 гектарів - ДСНС
20:32
У Кривому Розі патрульний збив пішохода
20:27
Пентагон заявив про спроби засліпити пілотів ВПС США китайськими лазерами
20:01
У суді пояснили трирічний розгляд справи Бочковського "великим навантаженням на суддів"
19:54
Жорстоке вбивство американського священника в Одесі: суд заарештував підозрюваних
19:47
"Це печерне середньовіччя": Аваков розкритикував антисемітські заклики в Одесі
19:29
Іран заявив, що не вестиме переговори щодо ядерної угоди
19:27
Тепла й мокра, як Агілера в новому кліпі: вчені розповіли про "пустелю", яка покривала молодий Марс
19:26
У Харкові суд взяв під варту підозрюваного у скоєнні ДТП, в якій загинув відомий блогер і стрітрейсер
19:07
Порошенко пожартував, що готовий прихистити частину гостей фіналу Ліги чемпіонів у себе вдома
18:58
У миколаївському зоопарку бродячі собаки загризли чотирьох альпак
18:43
Кім Чен Ин погодився випустити з в'язниці трьох "американських шпигунів" - ЗМІ
18:43
Вибухи на військовому арсеналі в Балаклії припинилися
18:38
Pegasus Airlines розпродає "зимові" квитки до Стамбулу і Анкари від 40 доларів
18:37
Вибухи в Балаклії: пожежу на території арсеналу гасять літак та вертоліт
18:34
Курси валют: гривня опустилася до долара на 5 копійок
18:28
Шведський король змінив статут присуджуючої Нобелівську премію академії
18:25
НК
Стартував новий телепроект "Медреформа: Реалії"
18:24
Рахункова палата перевірила використання бюджетних коштів: знайшла порушень на 23 мільярди
18:15
Маккейн: США мають розглянути можливість кібернападу, щоб покарати Путіна
18:15
Засуджений на 13 років бразильський бойовик з "ЛДНР" потрапив у монастир і вільно гуляє Києвом
18:14
Ремонт траси Одеса - Рені буде завершено цього року – міністр інфраструктури
18:14
У поліції розповіли подробиці конфлікту, під час якого кавказці поранили співробітника СБУ
18:08
Оголена і мокра: Крістіна Агілера показала груди і обмазалася гелем заради нового кліпу (відео)
17:53
До гасіння пожежі на території арсеналу у Балаклії залучили авіацію
17:44
На Придніпровській ТЕС сталася аварія: у повітря піднявся чорний дим
17:37
У липні може пройти саміт Україна-ЄС - журналіст
17:32
Синоптик повідомила, коли українцям слід очікувати послаблення спеки
17:25
У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ: з'явилися фото з місця пошуків уламків
17:23
Прес-реліз
Крабові палички. Секретні матеріали
17:23
Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років
17:16
Лідера протестів у Вірменії Пашиняна офіційно висунули кандидатом на посаду прем’єра
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