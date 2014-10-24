Місія ОБСЄ починає використовувати безпілотники на Донбасі (фото)
09:06, 24 жовтня 2014Суспільство
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З сьогоднішнього дня місія ОБСЄ починає використовувати безпілотники для спостереження за ситуацією на Донбасі.
Місія ОБСЄ починає ісползовать безпілотники / фото УНІАН
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ сьогодні почне регулярні польоти безпілотників для спостереження за ситуацією на сході України. "У п'ятницю в східній Україні, при сприятливих погодних умовах, почнуться регулярні польоти безпілотників завдань", - йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.
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Безпілотники Schiebel Camcopter S-100 надані і обслуговуються австрійською компанією Schiebel за контрактом з ОБСЄ. Управління ними буде здійснюватися з дозволу та під керівництвом місії спостерігачів, а отримані дані будуть власністю ОБСЄ і призначатися виключно для використання спостережною місією.
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