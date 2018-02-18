Прихильники Саакашвілі оголосили про створення комітетів громадянського опору

Ці комітети мають доносити до громадськості об'єктивну інформацію про ситуацію в країні.

Прихильники лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, видвореного з України за процедурою реадмісії, оголосили про створення комітетів громадянського опору в усіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Юрій Дерев'янко, виступаючи зі сцени на Михайлівській площі після ходи від парку ім. Шевченка.

“Ми оголошуємо про створення сьогодні комітетів громадянського опору по всій Україні”, - заявив Дерев'янко.

За його словами, ці комітети мають доносити до громадськості об'єктивну інформацію про ситуацію в країні. При цьому депутат додав, що в рамках цих комітетів мають бути створені “групи активних дій”.

Читайте такожУ Чернівцях під час акції на підтримку Саакашвілі спалили опудало Порошенка (фото)“Саме ці комітети почнуть готувати і мають почати формувати списки як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні, які у підсумку мають стати санкційним списком, щоби проти тих людей, які обікрали всю країну, ми б вимагали введення санкцій”, - сказав Дерев'янко.

Також він заявив, що представники комітетів будуть займатися підготовкою проведення наступного маршу. За його словами, наступний марш повинен пройти не лише в обласних центрах, але й на площах усіх міст і районних центрів.

Він заявив, що метою наступного маршу буде незмінна вимога, щоби президент України Петро Порошенко подав у відставку.

Нагадаємо, 8 лютого центрі Києва кілька тисяч людей вийшли на «Марш за імпічмент» — вони пройшли ходою від парку Шевченка до Софійської площі.