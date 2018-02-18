Учасники «Маршу за імпічмент» прийшли під Верховну Раду (фото, відео)

Під час маршу між протестувальниками і поліцією сталися словесні перепалки. Наразі ситуація спокійна.

У Києві кілька тисяч учасників «Маршу за імпічмент» прийшли під Верховну Раду після того, як з'явилася інформація про демонтаж наметового містечка, і закидали поліцію сніжками.

Про це повідомляє кореспондент Громадського.

Під час маршу між протестувальниками і поліцією сталися словесні перепалки. Наразі ситуація спокійна.

Читайте такожУ Києві прихильники Саакашвілі проводять віче на Михайлівській площі (відео)При цьому більшість із мітингуючих, що підходять колоною до будівлі Верховної Ради по вул. Грушевського, мирно настроюються, вони скандують різні лозунги. Проте кілька десятків людей у різних місцях колони намагаються спровокувати правоохоронців, закидаючи їх сніжками і викрикуючи щодо них нецензурні слова.

Нагадаємо, 18 лютого центрі Києва кілька тисяч людей вийшли на «Марш за імпічмент» — вони пройшли ходою від парку Шевченка до Софійської площі.