Бойовики з «Градами» і танками пішли з атакою на села під Маріуполем (мапа АТО)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради з посиланням на міський штаб антитерористичної операції.

Згідно з повідомленням, спочатку о 7.10 з боку селища Комінтернове було піддано артилерійському обстрілу селище Талаківку, обстріл проводився зі 120 мм мінометів установки «Град» по позиціях українських військових.

Втрат з боку військовослужбовців немає, кількість постраждалих мирних жителів уточнюється. В результаті обстрілу постраждали чотири будівлі: три – легко, одну - пошкоджено сильно.

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На місце в оперативному порядку виїхали бригади швидкої медичної допомоги. Також, з метою оцінки збитків і визначення обсягу допомоги постраждалим прибули селищний голова Микола Красиков і керівники міської ради.

Крім того, о 8.15 з мінометів і танків було обстріляно позиції військових у селищі Павлополь, а о 8.25 – в селищі Гнутове. Обстріл тривав до 10.00, звуки канонади чути зараз. Ніхто з військових не постраждав.

За даними штабу АТО, в Маріуполі у військових є всі сили і засоби для відбиття можливих атак з боку противника.

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