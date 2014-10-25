Українські військові контролюють Донецький аеропорт і Маріуполь

Ситуація в Донецькому аеропорту та поблизу Маріуполя - стабільна та контрольована.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Стабільна та контрольована ситуація в Донецькому аеропорту та поблизу Маріуполя», - йдеться в повідомленні.

«Вночі обстрілів у зазначених районах не зафіксовано», - повідомили у прес-центрі і при цьому зауважили, що «найбільшої уваги вимагає обстановка, що склалась в районі населеного пункту Дебальцеве».

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