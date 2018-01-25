В Одесі суд відмовився пом'якшити запобіжний захід директору табору "Вікторія"

Апеляційний суд Одеської області відмовився пом'якшити запобіжний захід директору дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому 15 вересня 2017 року через пожежу загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд розглядав клопотання адвокатів Саркісяна про пом'якшення запобіжного заходу - з тримання в СІЗО на домашній арешт.

Двоє представників захисту, зокрема, заявили, що у Саркісяна хворе серце, він зараз перебуває в медичній частині слідчого ізолятора, де, в разі погіршення здоров'я, директору не зможуть надати відповідну допомогу. Адвокати також наполягали на позитивній характеристиці їх підзахисного, його невинності та ін.

Представник прокуратури, у свою чергу, наполягав на тому, що в пенітенціарній системі діють відповідні правила, які дають змогу вживати необхідних заходів для допомоги людині, якщо в цьому виникне необхідність.

Заслухавши сторони, суд вирішив залишити підозрюваного в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. Внаслідок пожежі загинули троє дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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Було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновницю було звільнено за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу в розмірі 128 тис. грн, яку майже відразу було внесено, а самого фігуранта поміщено в лікарню.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від займаної посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу і знову помістив його у СІЗО.

7 грудня прокуратура Одеської області направила до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, який визначив заставу Саркісяну, заявивши про низку порушень.

10 січня 2018 року прокуратура заявила про завершення розслідування щодо Саркісяна і направлення клопотання про продовження його арешту для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

11 січня Приморський райсуд не зміг обрати запобіжний захід через два самовідводи суддів, а пізно ввечері 12 січня продовжив тримання в СІЗО на 60 діб.