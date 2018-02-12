В Одесі ексгумували тіла дітей, які загинули під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" (відео)

Батьки загиблих дівчаток вимагають повторної експертизи.

Для проведення повторної експертизи ДНК, яку вимагають батьки трьох дітей, загиблих під час пожежі в дитячому оздоровчому таборі “Вікторія”, в Одесі провели ексгумацію.

Читайте такожТрагічна пожежа в таборі "Вікторія": суд залишив під домашнім арештом інспектора ДСНСРодичі дівчаток підозрюють, що в одеському бюро судово-медичної експертизи перед похованням переплутали тіла дітей. Тепер дослідження проводитимуть харківські експерти, які зранку на західному кладовищі Одеси дістали із землі труни дітей і повезли на експертизу, передає ТСН.

Важко далося це рішення батькам. Майже півроку тому вони поховали своїх загиблих у пожежі дітей. І от сьогодні знов були на кладовищі. Тепер на процедурі ексгумації тіл. Психологічно намагалися триматися, бо кажуть, головне для них - дізнатися правду.

«Це нам треба зробити, щоб ми знали, де наші діти і кого ми поховали», - каже мама однієї з загиблих дівчат.

Сумніви щодо того, чиї рештки насправді у трунах, закралися у батька покійної Соні Мазур. До відпочинку у дитячому таборі «Вікторія» їхній доньці стоматолог видалив зуби. А в описах експертизи тіла, яке видали їм для поховання, було вказано зовсім інше.

«В описі експертизи вказані зуби, які не повинні були бути присутніми на верхній щелепі», - розповідає батько загиблої дитини.

Як повідомляв УНІАН, трагічна пожежа, під час якої загинули три дівчинки у дитячому таборі "Вікторія", сталася в ніч проти 16 вересня минулого року. Спочатку були знайдені тіла тільки двох дівчаток, і тільки згодом знайшли фрагменти тіла третьої дитини. Дітей батьки ховали у шоковому стані, тому клопотання про ексгумацію подали після похорону. Заявили, що не довіряють одеським судмедекспертам і вирішили аналіз ДНК проводити в Харкові. Адвокат родин, в яких загинули діти розповідає, якщо харківські експерти доведуть, що тіла переплутали вони позиватимуться до суду на фахівців, які проводили перше дослідження. Окрім цього, підозрюють, що деякі фрагменти тіл взагалі не ідентифікували.

«Вивчивши всі висновки експертів по дівчатках, ми дійшли висновку, на жаль, що фрагменти тіл дітей, у вигляді кінцівок, які перебували окремо від тіл дітей, по ним не проводилася експертиза ДНК. Це порушення процедури», - каже адвокат.

Повторна експертиза в Харкові триватиме не менше місяця. Відібрані зразки тіл дітей батьки хочуть направити ще й іноземним фахівцям. Якщо додаткові дослідження доведуть, що тіла таки переплутали, їм доведеться офіційно перепоховати усіх трьох дітей. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-proveli-eksgumaciyu-til-ditey-yaki-zaginuli-pid-chas-pozhezhi-v-dityachomu-tabori-viktoriya-1108263.html