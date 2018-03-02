Викрадених російськими спецслужбами двох українських прикордонників повернули в Україну

Прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня перебували у російському СІЗО 4 місяці.

Викрадених у жовтні 2017 року Федеральною службою безпеки РФ двох українських прикордонників повернули в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі Верховної Ради повідомила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

За її словами, Служба безпеки України і Державна прикордонна служба України доповіли президенту України, що Богдан Марцонь та Ігор Дзюбак повернулись в Україну.

Геращенко привітала родини заручників. “Дорогі Ігор і Богдан, ми щасливі, що за кілька годин ви будете у Києві”, - сказала вона.

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Президент України Петро Порошенко привітав звільнення з російського полону українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.

«Як і обіцяв на прес-конференції, ще двоє українців визволені з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь, Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому», - заявив Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, обмін відбувся близько 11.00 на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на україно-російському кордоні. Російській стороні віддали затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ РФ Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Зустрів прикордонників голова Держприкордонслужби Петро Цигикал. Він також спецзв’язком доповів президенту про завершення процесу обміну.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що російська ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.