Охлобистін: Чого усі так на Пореченкова визвірилися? Ну привіз фільм, ну постріляв
Російський актор Іван Охлобистін прокоментував візит свого колеги Михайла Пореченкова на Донбас.
Про це Охлобистін написав у Twitter.
Актор не бачить нічого поганого в тому, що Пореченков відвідав терористів і стріляв по українським військовим в Донецькому аеропорту. Єдине, що збентежило Охлобистіна, це той факт, що Пореченков надів каску з написом «Преса».
Не пойму чего так на Пореченкова окрысились? Ну привез фильм, ну пострелял на полигоне?! Не по людям же! Плохо, что каску с "Прессой" одел.
— Иван Охлобыстин (@PsykerO1477) October 31, 2014
Раніше Михайло Пореченков, прибувши до Донецька, у складі збройної банди, особисто взяв участь в обстрілі підрозділів українських збройних сил з автоматичної зброї.
Читайте такожСБУ заборонила в'їзд в Україну кільком сотням осіб, серед них - Охлобистін
СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Актору загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
А МВС пропонує зробити Пореченкова невиїзним і оголосити бойкот його фільмам.