Охлобистін: Чого усі так на Пореченкова визвірилися? Ну привіз фільм, ну постріляв

11:46, 31 жовтня 2014
Суспільство
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Російський актор Іван Охлобистін прокоментував візит свого колеги Михайла Пореченкова на Донбас.

/ УНІАН

Про це Охлобистін написав у Twitter.

Актор не бачить нічого поганого в тому, що Пореченков відвідав терористів і стріляв по українським військовим в Донецькому аеропорту. Єдине, що збентежило Охлобистіна, це той факт, що Пореченков надів каску з написом «Преса».

Раніше Михайло Пореченков, прибувши до Донецька, у складі збройної банди, особисто взяв участь в обстрілі підрозділів українських збройних сил з автоматичної зброї.

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СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Актору загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

А МВС пропонує зробити Пореченкова невиїзним і оголосити бойкот його фільмам.

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