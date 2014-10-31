МВС пропонує зробити Пореченкова невиїзним і оголосити бойкот його фільмам

Як пише у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, слід зробити Пореченкова "не виїзним до цивілізованих країн".

"Нехай собі відпочиває за Полярним колом і полює на білих ведмедів", - написав Геращенко.

Крім того, за словами радника міністра, варто добровільно відмовитися від показу фільмів за участю Михайла Пореченкова.

"Забороняти їх показ законом не бачу сенсу. У цих фільмах знімалися багато інших хороших акторів, у тому числі тих, що співчувають Україні. Але добровільно відмовитися від показу фільмів за участю Михайла Пореченкова - відтепер члена незаконних збройних банд формувань ДНР - можна і потрібно", - написав він.

Читайте такожПореченков "прикинувся дурнем" і переконує, що стріляв холостими, а кадри в аеропорту - постановочніЯк вважає Геращенко, це лише "питання цивільної відповідальності та свідомості власників і головних редакторів телекомпаній, як місцевих, так і всеукраїнських".

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися кадри, на яких Пореченков стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками.