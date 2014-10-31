СБУ завела справу на Пореченкова стрілянину в аеропорту, акторові загрожує до 15 років в'язниці

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Кримінальне провадження завели за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Актору загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Раніше у МВД заявили, що Михайло Пореченков, прибувши до Донецька, у складі збройної банди, особисто взяв участь в обстрілі підрозділів українських збройних сил з автоматичної зброї. Ці кадри обійшли телеекрани, "в повному обсязі викриваючи цього громадянина Росії в скоєнні злочину на території України".

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«Сьогодні ж, слідчі звернуться до суду і, переконаний, Пореченков буде оголошений в розшук із санкцією - арешт. Неминуче буде підключення до розшуку і Інтерполу. Слідчі переконані, що при настільки очевидних доказах злочину, рішенні суду - Інтерпол активно підтримає розшук, і Пореченков не зможе переміщатися по світу, поза Росією, не будучи заарештованим і екстрагованим в Україну», - зазначив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.