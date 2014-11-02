У мережі з'явилися фото автомобіля, в якому вчора підірвався український прикордонник

Журналіст Роман Бочкала виклав у мережу фотографії з місця загибелі 34-річного українського прикордонника, який підірвався на службовому автомобілі біля кордону з Росією.

"Руслану було 34, прикордонник, мобілізований з Харкова. Їхав на УАЗику полем уздовж буферної зони, неподалік від Щастя", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста, на дорозі було закладено фугас. Оскільки спрацювала протитанкова міна ТМ-62, шансів вижити в прикордонника не було.

"У Руслана залишилася родина, а від самого Руслана майже нічого не залишилося. На місці трагедії закурили навіть ті, хто ніколи не курив", - додав Бочкала.

Нагадаємо, 31 жовтня в Луганській області прикордонник застави "Біловодськ" підірвався на службовому автомобілі біля кордону з Росією.