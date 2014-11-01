Український прикордонник загинув внаслідок вибуху біля російського кордону

Як повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, учора до Біловодського районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що біля с. Нижня Бараниківка (Біловодський район) стався вибух. В результаті вибуху загинув співробітник прикордонної служби.

Читайте такожНа Луганщині легковик підірвався на фугасі: загинула жінка-водій, поранено прикордонникаВиїздом на місце події встановлено, що 34-річний співробітник прикордонної застави «Біловодськ», рухаючись службовим автомобілем «УАЗ» по польовій дорозі, на відстані приблизно 30 м від кордону з РФ підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Від одержаних тілесних ушкоджень він загинув на місці події. Даний факт зареєстрований. Проводиться перевірка.