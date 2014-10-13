У Донецькій області двоє мирних жителів загинули, підірвавшись на міні

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативними даними, за минулу добу в міліцію надійшло повідомлення про те, що в морг Світлодарська доставлені останки тіл двох жителів селища міського типу Ольховатка (Єнакієве). Встановлено, що двоє чоловіків, 1959 року народження і 1987 року народження, які прямували на мотоциклі в село Польове Шахтарського району за продуктами, підірвалися на міні.

В даний час правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство двох і більше осіб").