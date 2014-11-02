У Львові переселенці з Донбасу провели акцію протесту (фото)

Близько 70 жителів Донецької і Луганської областей, які тимчасово проживають у Львівській області, провели акцію на знак протесту проти незаконних виборів, які сьогодні проводяться в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

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Учасники акції тримали плакати і транспаранти з написами українською та російською мовами: "Донецьк - мій дім! Україна - Батьківщина", "Донбас не голосує - Донбас протестує", "Український Донбас проти терору", "Ні окупації Донбасу", "Ми - луганчани, і ми не голосуємо 2 листопада", "Ні незаконним виборам на Донбасі", "Донбас+Україна=майбутнє".

Учасники акції наголошували, що сьогодні в містах України, де живуть переселенці зі сходу, проходять подібні акції у формі Всеукраїнського марафону "Український Донбас проти терору", щоб засвідчити, що далеко не всі мешканці Донецької та Луганської областей підтримують сепаратизм, і патріоти України на сході також є.

Після завершення акції її учасники пройшли пішою ходою проспектом Свободи до пам'ятника Тарасу Шевченку, де разом виконали гімн України.