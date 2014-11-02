Євросоюз не визнає псевдовибори в "ЛНР" і "ДНР"

Про це заявив голова комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок, передає ТАСС.

”Євросоюз не визнає ці псевдовибори, які відбуваються в порушення українського законодавства і тому є нелегітимними. Крім того, ці вибори є повною протилежністю духу і букві Мінського протоколу і вони націлені на підрив мирного врегулювання процесу на Донбасі”, - відзначив Брок.

Читайте такожПсевдовиборцям у Донецьку пропонують придбати овочі за "акційною" ціноюЯк повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов`язалися проводити вибори лише відповідно до законодавства України, проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і голів ”народних республік”.

США і Євросоюз заявили, що проведення самопроголошених виборів буде порушенням Мінських домовленостей.

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес.

Разом з тим у Росії вже заявили, що визнають «вибори» в «ЛНР» і «ДНР».