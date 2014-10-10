Кількість внутрішніх переселенців в Україні вже склало майже 400 тисяч осіб

Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становить 399 тис. 964 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

«За інформацією Служби з надзвичайних ситуацій, число переселенців станом на сьогодні – близько 400 тисяч осіб, а саме: 399 тисяч 964 особи. Вражає те, що за добу кількість переселенців збільшується. Зокрема, тільки за одну добу переселенцями стали близько 10 тисяч 400 осіб», - наголосила омбудсмен.

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Лутковська також зазначила, що станом на сьогодні, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, залишилось близько 1 тис. 210 об’єктів на всій території України, в яких можна розмістити переселенців з Криму та Донбасу.

Крім того, уповноважений ВР з прав людини наголосила на необхідності ухвалення закону про захист прав внутрішньо переміщених осіб ще нинішнім складом парламенту.