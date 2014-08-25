Ситуація в Луганську залишається вкрай критичною, місто без води, світла і зв'язку

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, ситуація в Луганську продовжує залишатися вкрай критичною, збройні протистояння на території міста не припиняються, люди живуть в умовах відсутності світла, води і будь-якого зв'язку.Читайте такожУ Луганську через обстріли бойовиками були поранені 68 мирних жителів

Щодня в результаті ведення бойових дій і влучення снарядів відбуваються нові руйнування об'єктів міської інфраструктури і житлових будинків, виникають займання і пожежі. Так, за повідомленнями жителів, минулого тижня під обстріл потрапили будівлі, розташовані в центрі міста, є серйозні пошкодження і руйнування, відзначають у міськраді.

Завдяки електрогенераторам продовжують випікати хліб, який щодня є в продажу. Вкрай гостра ситуація з відсутністю в місті води, що може стати причиною розповсюдження інфекційних захворювань, говориться в повідомленні.Читайте такожЧервоний Хрест: Жителі Луганська - у критичному становищі, вони потребують допомоги

Місто перебуває в ізоляції: медикаменти, продукти і паливо не поставляють тривалий час. Також не виплачуються зарплати, пенсії та соціальні виплати.

Незважаючи на обстріл і пошкодження автомобілів підприємства «Луганський центр утилізації відходів», працівники комунальних служб роблять зусилля і намагаються вивозити ТПВ з території міста, запевняють у міськраді.