Бойовики знову почали обстрілювати Станицю Луганську, влада просить допомогу у армії

За його словами, сьогодні о 9-й ранку почався інтенсивний обстріл смт Станиця Луганська з мінометів, артилерії та крупнокаліберних кулеметів. Один зі снарядів вибухнув за 300 метрів від будівлі райдержадміністрації, зруйновано гараж, пошкоджені житлові будинки та підсобні приміщення. Райдержадміністрація та інші державні установи призупинити роботу, працівники відпущені по домівках.

«Бойовики почали обстрілювати селище після того, як із величезними зусиллями тут відновлено енерго- водо- та теплопостачання, запрацювала банківська система, державні установи, призначено голову райдержадміністрації, - повідомляє Москаль. - На жаль, відновлення Донбасу йде таким чином, що ми вкладаємо у відновлювальні роботи 1000 гривень, а бойовики за один обстріл завдають збитків на мільйон».

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Станично-Луганський район залишається незахищеним від бойовиків, від селища до позицій терористів - усього півтора кілометра. За словами місцевих мешканців, на боці ЛНР іде нарощування техніки та живої сили противника, повідомляє прес-служба Москаля.

Москаль направив телеграму начальнику Генерального штабу ЗСУ з проханням вжити невідкладних заходів для захисту Станиці Луганської та району.