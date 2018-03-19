Засуджений у Криму український активіст Балух оголосив голодування

Таким чином українець вирішив висловити свій протест проти винесеного йому вироку.

Засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух оголосив безстрокове голодування.

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Як повідомляє Кримська правозахисна група, таким чином українець висловлює протест проти вироку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.