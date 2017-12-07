Окупанти висунули кримському активісту Балуху нові звинувачення

Окупаційна влада висунула кримському активісту Володимиру Балуху нові звинувачення.

Про це Кримська правозахисна група повідомляє у Facebook.

За інформацією адвокатів, 6 грудня Балуху вручили постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу РФ (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Звинувачення висунуто в рамках кримінальної справи, порушеної під час утримання активіста в СІЗО в Сімферополі.

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Раніше у цій справі Балуха звинувачували за ст. 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади). Постанову про притягнення як обвинуваченого виніс «слідчий» Роздольненського міжрайонного слідчого відділу Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по Криму.

Експерти Кримської правозахисної групи вважають, що заміна статті в обвинуваченні веде до більш серйозних наслідків для українця. Імовірність того, що в рамках цієї кримінальної справи його знову відправлять до СІЗО, досить велика.

У КПГ нагадали, що третю кримінальну справу проти українця відкрили в серпні 2017 року. Сталося це після того, як Балух та його адвокат подали скаргу в поліцію на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка, який ображав і вдарив українця. У відповідь Ткаченко подав свою скаргу на Балуха. За заявою Ткаченка Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу проти активіста.

За версією слідства, Балух 11 серпня 2017 року під час ранкового огляду камер ІТТ в коридорі двічі вдарив Ткаченка.

За інформацією захисту українця, начальник ІТТ селища Роздольне Ткаченко сам напав на Балуха, а саме, вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це було зафіксовано на відео в ІТТ. Однак за заявою Балуха розслідування стосовно Ткаченка так і не розпочали.

Відзначається, що через активну проукраїнську позицію переслідування Балуха в Криму ведеться вже не перший рік. Адміністративні та кримінальні справи були сфабриковані після того, як він відмовився знімати з даху свого будинку прапор України. Всі відкриті стосовно Балуха справи мають явні ознаки політичного переслідування.

Завтра, 8 грудня, правозахисники проводять в Києві акцію на підтримку Балуха. Акція пройде о 12.00 за адресою: алея Героїв Небесної сотні, 2.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Раніше він встановлював український прапор на даху свого будинку, а також табличку на стіні будинку «вулиця Небесної сотні, 18».

4 серпня 2017 року так званий «Роздольненський районний суд» виніс вирок Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також ухвалив стягнути з нього штраф в розмірі 10 тис. рублів.

При розгляді апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, справу відправили на повторний розгляд.

7 листопада «Роздольненський райсуд» розпочав повторно розглядати справу Балуха.

1 грудня «Роздольненський райсуд» змінив Балуху запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт строком на два місяці.