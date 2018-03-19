"Силою свого слова робите нас сильнішими": Порошенко привітав Ліну Костенко з днем народження

Сьогодні відомій українській поетесі-шістдесятниці Ліні Костенко виповнилось 88 років.

Президент України Петро Порошенко привітав відому українську поетесу Ліну Костенко з днем народження.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Щасливі ті, кому випала честь жити в епоху Ліни Костенко. Многая літа Вам, Ліно Василівно! Вдячний Вам, що силою свого слова щодня робите нас сильнішими та вселяєте віру та надію в наші серця", - зазначив глава держави.

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Як відомо, сьогодні відомій українській поетесі-шістдесятниці Ліні Костенко виповнилось 88 років. Вона була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на межі 1950—1960-х років.

Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), роману у віршах «Маруся Чурай» (1979, Шевченківська премія 1987), поеми «Берестечко» (1999, 2010). Також є почесним професором Києво-Могилянської академії, почесним доктором Львівського та Чернівецького університетів.