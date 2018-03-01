Оприлюднено рейтинг ста найбільш успішних жінок України

Список розбитий на 8 блоків: політика, держчиновники, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура та медіа, шоу-бізнес, спорт.

У переддень Міжнародного жіночого дня опублікувано рейтинг 100 найбільш успішних жінок України.

Список, який склав журнал «Новое время страны», розбитий на 8 блоків: політика, держчиновники, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура та медіа, шоу-бізнес, спорт. Журнал докладно розповідає про успіхи кожної з жінок.

Рейтинг виглядає таким чином:

Політика

1. ОЛЬГА БЄЛЬКОВА, народний депутат фракції Блок Петра Порошенко, заступник глави комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

2. ВІКТОРІЯ ВОЙЦИЦЬКА, народний депутат фракції Самопоміч, секретар комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

3. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, перший заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Донецькій і Луганській областях

4. ГАННА ГОПКО, позафракційний народний депутат, голова комітету Верховної ради у закордонних справах

5. СВІТЛАНА ЗАЛІЩУК, народний депутат фракції Блок Петра Порошенко, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної ради у закордонних справах

6. ВІКТОРІЯ СЮМАР, народний депутат фракції Народний фронт, голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики

7. ОКСАНА СИРОЇД, заступник голови Верховної ради

8. ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, народний депутат, глава фракції Батьківщина

9. АЛЬОНА ШКРУМ, народний депутат фракції Батьківщина

10. НІНА ЮЖАНІНА, народний депутат фракції Блок Петра Порошенко, голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики

11. ОЛЬГА БАЛИЦЬКА, депутат Київради від фракції Самопоміч

12. ІРИНА ЛУЦЕНКО, народний депутат, заступник голови фракції Блок Петра Порошенка

Держчиновники

13. УЛЯНА СУПРУН, в. о. міністра охорони здоров'я

14. ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ, міністр освіти і науки

15. ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ, заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції

16. ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

17. ЮЛІЯ КОВАЛІВ, голова Офісу національного інвестиційного ради при президентові України

18. ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК, перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

19. ОКСАНА МАРКАРОВА, перший заступник міністра фінансів, урядовий уповноважений з питань інвестицій, член наглядової ради Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку і Приват Банку

20. НАТАЛІЯ МИКОЛЬСЬКА, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України

21. ОЛЕНА СУКМАНОВА, заступник міністра юстиції з питань держреєстрації

Бізнес

22. НАТАЛІЯ БОНДАРЕВА, співвласниця Баядера Груп

23. ГАЛИНА ГЕРЕГА, співвласниця мережі будівельних гіпермаркетів Епіцентр, Нова лінія

24. ОЛЕНА КОШАРНА, співзасновниця і головний виконавчий директор інвестиційної компанії Horizon Capital

25. ІРИНА МІРОШНИК, президент компанії IMMER Group

26. ОКСАНА СЕРЕДЮК, співвласниця мережі ресторанів MAFIA, CASTA Sushi&Panasia, Georgia, Гра з вогнем, BAO Modern Chinese Cuisine

27. КАТЕРИНА КОСТЕРЄВА, співзасновниця, керуючий партнер групи IT-компаній Terrasoft

28. АЛЛА КОВАЛЕНКО, президент корпорації "Бісквіт-Шоколад"

29. ГАННА ЛУКОВКІНА, засновниця платформи українських виробників Всі.Свої

30. НАТАЛІЯ ЄРЕМЄЄВА, співвласниця і керівник компанії Stekloplast

31. ОЛЬГА ГУЦАЛ, глава компанії Каміон-Оіл

32. ОЛЕНА ПІНЧУК, голова фонду "Антиснід", голова наглядової ради StarLightMedia

33. ТЕТЯНА АБРАМОВА, директор і засновниця дому моди RITO

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Суспільство

34. ІРИНА БЕКЕШКІНА, директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, кандидат філософських наук

35. ДАР'Я КАЛЕНЮК, виконавчий директор Центру протидії корупції

36. ОЛЬГА КУДІНЕНКО, засновниця благодійного фонду допомоги онкохворим дітям Таблеточки

37. ЕЛЛА ЛІБАНОВА, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, академік НАН України

38. ЮЛІЯ ТИЧКІВСЬКА, співзасновниця Bendukidze Free Market Center, виконавчий директор Аспен Інститут Київ

39. НАТАЛІЯ ТАРЧЕНКО, директор і засновниця міжнародного освітнього агентства DEC education

40. ВІКТОРІЯ ТІГІПКО, партнер-засновник венчурного фонду TA Ventures, президент Одеського міжнародного кінофестивалю

41. МАРИНА ПОРОШЕНКО, перша леді, дружина президента Петра Порошенко, голова Українського культурного фонду

42. ОЛЬГА РУДНЄВА, виконавчий директор фонду Олени Пінчук Антиснід

43. ОКСАНА НЕЧИПОРЕНКО, директор громадської організації Global Office

44. ТЕТЯНА СОСНОВСЬКА, генеральний директор Національного музею історії України

Корпоративний сектор

45. ОЛЕНА ВОЛОШИНА, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні

46. АННА ДЕРЕВ'ЯНКО, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації

47. СВІТЛАНА ДІДЕНКО, генеральний директор фармацевтичної фірми Дарниця

48. ТЕТЯНА КАРПОВА, керуючий директор тютюнової компанії Philip Morris International в Аргентині, Болівії, Чилі, Парагваї та Уругваї

49. СОФІЯ ОПАЦЬКА, декан і засновниця Львівської бізнес-школи

50. ВІРА ПЛАТОНОВА, генеральний директор представництва MasterCard Europe в Україні, Молдові, Грузії і країнах Центральної Європи

51. ІРИНА ПРИСЯЖНЮК, генеральний директор зернотрейдера ADM Trading Україна (раніше Альфред С. Топфер Інтернешнл Україна)

52. ЄЛИЗАВЕТА КОРОБЧЕНКО, генеральний директор компанії AVON Cosmetics в Україні та Грузії

53. ЮЛІЯ ЧЕБОТАРЬОВА, перший заступник генерального директора – президента групи EastOne

54. ОЛЬГА УСТИНОВА, генеральний директор Vodafone Україна

55. МАРИНА ЯКОВЛЄВА, гендиректор Єврокару

56. ВІКТОРІЯ КАПЕЛЮШНА, виконавчий і фінансовий директор холдингу Миронівський хлібопродукт

57. ІРИНА БЕРЕЗОВСЬКА, генеральний директор Philips Україна

58. ЛЮДМИЛА КУЧМЕНКО, генеральний директор Geo-Alliance Group

59. ІРИНА КОЗЛОВА, генеральний директор компанії PepsiCo в Україні

60. НІНА ДОМБРОВСЬКА, президент Henkel в Україні

61. АНАСТАСІЯ УСАЧОВА, фінансовий директор компанії Кернел

62. ІННА ПОПЕРЕШНЮК, співзасновниця та адміністративний директор компанії Нова Пошта

63. ЯНА МІНЕНКО, голова правління Рено Україна

64. КАТЕРИНА БОЖКОВА, партнер з розвитку бізнесу Upwork у Центральній та Східній Європі

Культура, медіа

65. ІРИНА ДАНИЛЕВСЬКА, засновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week

66. ІРМА ВІТОВСЬКА, актриса

67. НАТАЛЯ ВОРОЖБИТ, драматург і сценарист

68. ОЛЕСЯ ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА, генеральний директор Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал

69. ЖАННА КАДИРОВА, художниця, скульптор

70. ОЛЕКСАНДРА КОВАЛЬ, організатор книжкового Форуму видавців у Львові

71. ЛІНА КОСТЕНКО, поетеса, прозаїк

72. АЛЛА МАЗУР, ведуча програми ТСН Тиждень на каналі 1+1

73. ЛЮДМИЛА МОНАСТИРСЬКА, оперна співачка

74. ЮЛІЯ МОСТОВА, головний редактор видання Дзеркало тижня. Україна

75. БОГДАНА ПАВЛИЧКО, директор видавництва Основи

76. ОЛЕНА ПРИТУЛА, власниця інтернет-видання Українська правда

77. АДА РОГОВЦЕВА, актриса

78. ІРЕНА КАРПА, голова Культурно-інформаційного центру при посольстві України у Франції

79. МАР'ЯНА САВКА, головний редактор і співзасновниця видавництва Видавництво Старого Лева, поетеса

80. ОЛЕНА ФРОЛЯК, головний редактор інформаційної служби каналу ICTV, ведуча програми Факти

81. ОКСАНА ЛИНІВ, головний диригент опери та філармонійного оркестру міста Грац в Австрії

82. ЮЛІЯ СИНЬКЕВИЧ, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю

83. ОКСАНА ХМЕЛЬОВСЬКА, координатор Книжкового арсеналу

84. ЯНА САЛЕНКО, прима-балерина Берлінського державного балету

85. ІВАННА САХНО, актриса

86. МИРОСЛАВА ГОНГАДЗЕ, голова української служби Голосу Америки

Шоу-бізнес

87. ДЖАМАЛА (СУСАНА ДЖАМАЛАДІНОВА), співачка, композитор

88. ОЛЬГА ПОЛЯКОВА, співачка

89. НАТАЛІЯ ЖИЖЧЕНКО, музикант, солістка групи ONUKA

90. ТІНА КАРОЛЬ, співачка

91. ОЛЕНА КРАВЕЦЬ, актриса Студії Квартал 95

92. КАТЯ ОСАДЧА, журналіст, телеведуча

93. ОЛЬГА ФРЕЙМУТ, відома телеведуча

94. ЮЛІЯ САНІНА, співачка, солістка групи The Hardkiss

Спорт

95. ГАННА МУЗИЧУК, шахістка, гросмейстер, чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року, а також чемпіонка світу з бліцу 2014 і 2016 року

96. ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, біатлоністка, олімпійська чемпіонка 2014 року, чемпіонка світу 2015 року

97. ОЛЕНА ПІДГРУШНА, біатлоністка, олімпійська чемпіонка 2014 року, п'ятиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу у 2013-му

98. МАРТА КОСТЮК, тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу серед юніорів у 2017 році

99. ЕЛІНА СВІТОЛІНА, тенісистка, четверта ракетка світу, 13-кратна переможниця турнірів серії WTA

100. ОЛЬГА ХАРЛАН, шаблістка, п'ятиразова чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка 2008 року, бронзова призерка Олімпіади в 2012 році, срібна і бронзова призерка Олімпіади 2016 року.

Більш детально про успішних українських жінок читайте у свіжому (№8) номері журналу «Новое время страны».