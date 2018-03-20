Стала відома дата розгляду по суті справи українського журналіста Сущенка в РФ

Сьогодні захист має намір оскаржити в Московському міському суді продовження арешту до 30 березня.

Розгляд по суті справи незаконно заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенка почнеться 27 березня.

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Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

«Сьогодні мені оголосили, що починається суд. Попередні слухання призначено на 10.00 27 березня. Починається безпосередньо процес щодо Сущенка», - сказав Фейгін.

За його словами, всі процеси у справі Сущенка пройдуть у закритому режимі.

Сьогодні захист має намір оскаржити в Московському міському суді продовження арешту Сущенку до 30 березня.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

24 січня 2018 року суд в Москві продовжив термін арешту Сущенку до 30 березня.