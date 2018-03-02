"Не витримало серце": помер батько ув'язненого в Росії Сущенка

Про смерть Володимира Сущенка в соціальній мережі повідомила дружина в'язня Романа Анжеліка.

Пішов з життя Володимир Полікарпович Сущенко, батько Романа Сущенка — українського журналіста, якого понад рік утримують у московській в‘язниці Лефортово.

Читайте такожПорошенко: не маю жодного сумніву, що Сущенко повернеться додомуПро це повідомила дружина політв’язня Анжеліка Сущенко на своїй сторінці у Facebook.

"Не дочекався батько сина… не витримало серце…. Вічна пам‘ять….", - йдеться у її повідомленні.

"Сьогодні помер дідусь. Він до останнього подиху боровся за нашого Романа Сущенка. Світла пам'ять", - пише на своїй сторінці у Facebook донька ув'язненого в РФ журналіста.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки й звинувативши в шпигунстві.

24 січня 2018 року суд у Москві продовжив термін арешту Сущенка до 30 березня.