Наказав не сумувати: журналіст Сущенко зустрівся з родиною в московському СІЗО

У Москві у СІЗО «Лефортово» відбулась зустріч українського журналіста Романа Сущенка з родиною. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, до нього приїхала дружина Анжеліка та донька Юлія.

Зустріч тривала - годину, розмовляти можна було виключно російською мовою по телефону через скло.

«Роман виглядає нормально, схуд, стан здоров’я задовільний, всім передав великі вітання», - сказала Анжеліка.

Вона додала, що Роман більше слухав, що відбувається у питанні його повернення додому.

«Життя за гратами одноманітне. Він багато читає, пише та малює. Бадьорість духу від нього не забрати. Під час зустрічі він багато шуткував та наказав не сумувати», - сказала вона.

Анжеліка додала, що молодший син Максим намалював для батька листівку з літаком, який забере його з Москви до Києва.

Як наголосив його адвокат Марк Фейгін, така зустріч додасть Роману сили, оскільки справа тягнеться вже більше року.

Він нагадав, що 30 листопада Московський міський суд має продовжити за поданням слідства строк утримання Сущенка під вартою.

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«Родина привезла малюнки, лист від сина, які я зможу передати йому сьогодні під час зустрічі в ФСБ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

«Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну», - сказав адвокат.

10 листопада Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 листопада.