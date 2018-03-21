Савченко разом з Рубаном планувала вбити керівництво держави та захопити Верховну Раду – "подання ГПУ"

Копію подання щодо притягнення Савченко до відповідальності напередодні оприлюднив народний депутат Антон Геращенко, однак у ГПУ не змогли підтвердити автентичність документів.

Участь у першому перевезенні зброї з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію у листопаді 2017 року для вчинення терактів брали затриманий керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко.

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Про це йдеться у поданні генерального прокурора Юрія Луценка Верховній Раді про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, а також затримання позафракційного народного депутата України Надії Савченко, копію якого оприлюднив народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Савченко Н. та Рубан В., який безпосередньо керував вказаним автомобілем, 23 листопада 2017 року без передбаченого законом дозволу перевезли їх (вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини та пристрої - УНІАН) до так званої «сірої зони», в місце поряд із залізничною станцією «Майорська» (м. Горлівка Донецької області)», - йдеться у документі.

У поданні зазначається, що Савченко і Рубан купили цю зброю, перебуваючи на непідконтрольній території у період з 20 по 23 листопада 2017 року. За даними ГПУ, свідок у справі отримав із «сірої зони» зброю від Рубана та Савченко і перевіз її на територію військової частини у Хмельницький.

У поданні сказано, що Савченко і Рубан 6 березня в підконтрольній бойовикам Горлівці купили додаткову зброю, з якою Рубан і був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське».

Згідно з поданням, у ГПУ Савченко закидають вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину) , ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1. ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.3 ст. 258 (Терористичний акт), ч.1 ст.253-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

«На Савченко Н.В. було покладено функції як організатора, так і безпосереднього виконавця посягання на життя зазначених вище державних і громадських діячів та вчинення терористичного акту всередині будівлі Верховної Ради України з використанням вибухових пристроїв (гранати Ф-1 та РГД-5) і вогнепальної зброї», - сказано у документі.

За версією слідства, Савченко в невстановлений час (але щонайпізніше 20 листопада 2017 року) вступила у змову з Рубаном, Олександром Захарченком, Олександром Тимофєєвим і іншими невстановленими особами, про вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Зазначається, що це вона зробила, оскільки була невдоволена соціально-економічним становищем в Україні та діями керівників центральних органів державної влади, мала "явну неповагу" до президента України, парламенту та уряду, поділяла погляди "ДНР" щодо насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, а також бажала сприяти "ДНР".

Згідно з поданням, у Савченко з Рубаном був план обстріляти будинки урядового кварталу та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю парламенту. При цьому, йдеться у документі, Рубан запропонував Захарченкову О.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В., Шашкіну В.А., Мезенцеву О.В. та іншим особам взяти участь у скоєнні цих злочинів. Вказується, що Березень, Лящ і Кіт погодилися, але повідомили про це правоохоронні органи.

У поданні вказано, що свідки Березень, Захарченков, Кіт та Лящ надали показання щодо заяв Савченко про готовність підірвати себе гранатою, якщо її спробують затримати; про обговорення Савченко спільного плану з Рубаном про "вчинення теракту та посягання на життя держдіячів у Києві"; про обставини "ввезення Рубаном і Савченко 23 листопада зброї через КПВВ Майорськ"; про випробування 1 грудня 2017 року Савченко і Рубаном на полігоні військової частини А0553 в Хмельницькому зброї, яку привезли з ОРДЛО, а також щодо "обставин повалення конституційного ладу".

У поданні також йдеться про те, що слідство зібрало докази того, що Савченко має особисті відносини з керівниками терористичних організацій, з якими неодноразово зустрічалась впродовж 2017 року.

«Савченко Н.В. має можливість безперешкодно виїхати з території України, у тому числі виїхати на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, та переховуватися від органу досудового розслідування та суду», - вважають у ГПУ.

У поданні сказано, що, за повідомленням Держприкордонслужби, Савченко офіційно не в'їжджала в ОРДЛО, попри те, що фактично виїхала звідти 25 лютого 2017 року через пункт пропуску «Курахове».

«Це вказує на реальні можливості у Савченко Н. незаконно перетнути лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду», - зауважили у ГПУ.

Як обгрунтування необхідності тримання Савченко під вартою вказується, що у неї є можливість знищити, сховати або спотворити речові докази у кримінальному провадженні.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у коментарі УНІАН не змогла підтвердити чи спростувати автентичність опублікованих депутатом Геращенком документів.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Луценко запевнив, що слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

22 березня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР розгляне зазначені подання.