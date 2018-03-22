Затримання Савченко: реакція соцмереж (відео)

Соцмережі відреагували на матеріали слідства щодо Савченко з гумором, але в той же час – з розчаруванням.

Сьогодні Верховна Рада України дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт народного депутата, Героя України Надії Савченко. Слідчий СБУ прямо в будівлі парламенту повідомив їй про підозру, після чого вона пішки вирушила до Служби безпеки.

Генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував депутатам ВР 28-хвилинне відео, на якому особи, схожі на Надію Савченко та Олександра Рубана,обговорюють ввезення зброї з ОРДЛО до України та перспективи зміни влади в країні в результаті збройного перевороту.

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Соцмережі традиційно відреагували на матеріали слідства щодо Савченко та рішення парламенту з гумором, але в той же час – з розчаруванням, адже ще недавно її вважали національним героєм.

Так, сам Юрій Луценко після виступу у ВР опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому скандальний відеоролик Надії Савченко поєднаний із заявами ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про готовність його підрозділів «брати Київ».

Справу Савченко активно коментують політики, експерти, журналісти та звичайні користувачі.

Скріншот - Twitter

Дехто згадує період ув`язнення Савченко в Росії. Тепер користувачі "чекають" акцій на підтримку Савченко вже з російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада розглянула внесені 15 березня генпрокурором Луценко подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Депутати дали свою згоду по всім трьом поданням.

Під час озвучування подання Луценко продемонстрував народним депутатам відео, на якому особи, схожі на депутата Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, обговорюють план скоєння теракту у ВР. Слідчий Служби безпеки України прямо в будівлі ВР повідомив Савченко про підозру. Після цього вона разом зі слідчим пішки пішла в Управління СБУ в Києві та Київській області для складання протоколу про її затримання.

У ГПУ інкримінують Савченко вчинення кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину); 2 ч. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) 1 ч. ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.