Савченко зібрала речі для в'язниці, їхала з ними до Ради - сестра

Вона зібрала усі необхідні речі, які дозволені.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко на сьогоднішнє засідання Верховної Ради їхала з необхідними у в’язниці речами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під Управлінням Служби безпеки України у місті Києві та Київській області повідомила її сестра Віра Савченко.

На питання, чи була депутат готова до такого розвитку подій сьогодні, Віра Савченко відповіла: «Надія зібрала речі, які необхідні у в’язниці. Вона чудово знає катівні РФ. Вона зібрала необхідні речі, які дозволені: без металу, без шнурків. І ця сумка лежить у мене в машині. Ми їхали зранку під Верховну Раду із речами».

Віра Савченко також зазначила, що очікує на реакцію українців та світової спільноти на ситуацію навколо її сестри.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада розглянула внесені 15 березня генпрокурором Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Депутати надали свою згоду за усіма трьома поданнями.

Під час представлення подання Луценко продемонстрував народним депутатам відео, на якому особи, схожі на депутата Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, обговорюють план вчинення теракту у ВР.

Слідчий Служби безпеки України прямо у будівлі ВР повідомив Савченко про підозру. Після цього вона разом зі слідчим пішки пішла до Управління СБУ у місті Києві та Київській області для складання протоколу про її затримання.

У ГПУ інкримінують Савченко вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.